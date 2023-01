Maite Perroni confirma que hará embarazada la gira de RBD: "Voy a ser mamá y voy a a volver a estar con mis hermanos" Maite Perroni reitera a través de People en español la felicidad al participar en la gira del reencuentro con RBD y confirma que estará presente en cada concierto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para todos aquellos que se preguntaban si Maite Perroni estará presente en todos los concierto de la gira del reencuentro de RBD, la cantante despejo toda duda. "¡Qué año me espera! Voy a ser mamá, voy a darle vida al ser más importante de mi vida y además voy a volver a estar con mis hermanos, con toda esa gente que nos ha dado tanto amor", dijo en exclusiva a People en Español, la cantante mexicana que espera su primer bebé. "Me estoy preparado para ello, desde lo físico y lo emocional para poder vivir esta etapa", y agrega. "La verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, es una etapa bellísima. Me siento superafortunada creo que es un gran 2023". Esa felicidad Perroni espera transmitirla a sus fans sobre el escenario. "Poder hacer nuevas historias y volver a contar el cariño tan gigante que se siente y qué mejor que sea a través de la música es el mejor idioma que existe", dice emocionada. "Nos hace conectarnos en muchos sentidos y pues la intención es disfrutarlo, compartirlo, cerrar un ciclo y poder estar juntos para poder hacer ese cierre que a todos nos faltó en su momento". Maite Perroni Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según la también actriz, esta gira será la oportunidad de decir adiós totalmente. "En su momento lo hicimos, hicimos la gira de despedida, pero se siguió sintiendo esa necesidad de RBD", asegura la artista. "Y aquí estamos para las personas que han sido parte de esa historia y para todos los que nos han dado tanto cariño". De hecho, la intérprete también estará presente en la pantalla chica. "Estreno de una serie en donde soy socia de Argos y Netflix, que se llama Triada, iniciamos en febrero", cuenta. "Estoy desbordada de agradecimiento, de plenitud, de muchas emociones".

Maite Perroni confirma que hará embarazada la gira de RBD: "Voy a ser mamá y voy a a volver a estar con mis hermanos"

