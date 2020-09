¡Qué bello! Pablo Montero celebra a su hijo Pablo al cumplir 13 años ¡Cuánto ha crecido! El hijo que el cantante tuvo con Sandra Vidal está enorme y tiene un talento musical del que sus papás están muy orgullosos. ¿Sabes cuál es? Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡El cantante Pablo Montero está de fiesta! El motivo es el cumpleaños de su hijo Pablo Montero Jr., quien a sus trece años es idéntico a su papá. El intérprete del tema Qué Me Digan Viejo, compartió orgulloso varios retratos junto a él. “Pablito, hoy cumples 13 años, estoy muy orgulloso de ti por ser un hijo ejemplar con tu madre y conmigo. Te felicito por tu disciplina y tenacidad en tu escuela, en tu dedicación al violín y cómo dominas en estos 7 años el Taekwondo, la pasamos súper”, escribió muy cariñoso el cantante. “Felicidades hijo, te Amo, Dios Siempre a tu lado”, finalizó. ¡Qué guapo está! ¡Son idénticos! ¡Clones! ¡Están igualitos! Los comentarios se sucedieron inmediatamente en su muro. El joven Pablo es hijo del cantante con la modelo y actriz Sandra Vidal. Así presumía su mamá también las dotes de su primogénito para el violín. “Muy orgullosa del trabajo de mi hijo en su recital de hoy”, escribió la argentina bajo este lindo cielo de atardecer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mexicano tiene tres hijos más: un varón llamado Daniel Hernández Piedra y dos niñas fruto de su matrimonio con Carolina Van Wielink, Carolina y Daniela. “No hay mejor manera de comenzar la semana que con estos ricos besos de mis hermosas princesas. ❤ Feliz lunes a todos”, deseaba el cantante hace unas semanas a sus seguidores con esta simpática foto junto a sus hijas. Con ellas descubrió durante la cuarentena los divertidos bailes de TikTok: Pablo Montero aparecerá, según apunta El Siglo De Torreón, en el nuevo programa de Univisión Tu Cara Me Suena. Según un comunicado de la cadena, también participan en él otros artistas como Sandra Echeverria, Chantal Andere, Gabriel Coronel, Francisca Lachapel, El DAsa y Melina León.

Close Share options

Close View image ¡Qué bello! Pablo Montero celebra a su hijo Pablo al cumplir 13 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.