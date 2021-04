Publican una última foto del príncipe Felipe con sus bisnietos ¡que te arrancará una lagrimita! La foto que compartió el palacio de Kensington antes del funeral del príncipe Felipe es el vivo retrato de la dulzura ¡mira! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A solo horas del funeral del príncipe Felipe Kensington Palace ha revelado una hermosa foto del duque con la reina Isabel II y sus bisnietos ¡y la imagen es tan tierna que te arrancará una lagrimita! En la imagen se aprecia al duque, casual con un suéter y pantalones, flanqueado por la princesa Charlotte, segunda hija de William y Kate (a su derecha). A izquierda aparece Isla Phillips cargando a su prima Lena Tindall mientras su hermana mayor, Mía, permanece al lado. La reina Isabel II aparece al lado de ellos con el príncipe Louis, todavía de bebé, en su regazo mientras que el príncipe George, tercero en línea el trono de Inglaterra, permanece de pie junto a su bisabuela. Remata el cuadro Savannah Phillips, de pie y al fondo en un vestido rosado. "Tomada por la duquesa de Cambridge", exclama el post publicado a través de las redes de la casa real que representa al príncipe William y a su mujer, Kate Middleton, Duques de Cambridge. "La reina Isabel y el Duque de Edimburgo rodeados por sus bisnietos en el castillo de Balmoral en 2018". Los grandes ausentes son obviamente Archie, el hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry, que por aquel entonces no había nacido. August, el primogénito de la princesa Eugenia, y Lucas Tindall, el más joven de los bisnietas reales, quien nació hace un par de semanas en el baño de su casa. Principe Felipe con sus bisnietos Credit: IG/Kensington Royal Kensington ha rendido honor al patriarca de la familia real inglesa publicando fotos inéditas con conmovedores mensajes: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El príncipe Felipe murió el pasado 9 de abril a los 99 años en el castillo de Windsor después de haber pasado días en el hospital por una afección cardíaca. "Su majestad fallecía esta mañana pacíficamente en el Castillo de Windsor", se dijo en un comunicado oficial para anunciar su partida. El funeral real del príncipe Felipe tendrá lugar este sábado 17 de abril. La ceremonia comenzará a las 15:00 PM hora de Londres y se llevará a cabo en la capilla de St. George de Windsor Castle.

