La espectacular fiesta de cumpleaños de Kim Kardashian a su hijo Psalm: ¡mira las fotos! Por Leonela Taveres

Kim Kardashian y Psalm Credit: Instagram / Kim Kardashian La lujosa fiesta que preparó la empresaria y socialité para su hijo en sus 2 añitos incluyó camiones y excavadoras reales, un pastel de ensueño y divertidos juegos para los niños.

Un cumpleaños de lujo Cumpleaños de Psalm Credit: Instagram / Kim Kardashian Kim Kardashian sigue dando cátedras de lujos con la elaborada y costosa fiesta de cumpleaños que le celebró a su hijo Psalm para sus 2 añitos.

Momentos inolvidables Kim Kardashian y Psalm Credit: Instagram / Kim Kardashian La estrella de Keeping Up With The Kardashians usó sus redes sociales para compartir fotografías de esta celebración al aire libre, que tenía una original temática de construcción. La también empresaria lució un estilo casual, pero elegante con un body negro sin mangas que combinó con unos pantalones deportivos negros y un par de zapatos deportivos.

La decoración Cumpleaños de Psalm Credit: Instagram / Kim Kardashian La entrada a la fiesta tenía el nombre de Psalm escrito en letreros sobre cuatro conos de color naranja y globos en amarillo al lado de una excavadora. Además, los invitados podían usar chalecos y sombreros que hacían juego con la temática de las obras de construcción.

Fiesta familiar Kim Kardashian e hijos Credit: Instagram / Kim Kardashian El pequeño Psalm, cumplió años el pasado 9 de mayo, en el Día de las Madres. Sin embargo, fue el jueves cuando la empresaria compartió las fotografías en la que estuvieron presentes sus hijos Chicago, Saint y North, de 3, 5 y 7 años, respectivamente. El gran ausente en las fotografías fue el padre de los peques, Kanye West, de quien está en proceso de divorcio.

El pastel Psalm y su pastel Credit: Instagram / Kim Kardashian El cumpleañero ataviado con un chaleco naranja de obrero de la construcción posó junto a su pastel de cumpleaños de dos pisos de fondant.

La piñata Kim Kardashian y su hijo Psalm Credit: Instagram / Kim Kardashian Psalm disfrutó su fiesta junto a su mamá intentó golpear la gigantesca piñata con la forma del número dos. ¡Qué adorable!

En los detalles La fiesta temática de la construcción de Psalm contaba con una caja de arena llena de equipos de construcción en miniatura, grandes bolas de parachoques inflables para que los niños entraran y empujaran.

Un mensaje para el festejado Psalm West Credit: Instagram / Kim Kardashian Kim le dedicó un conmovedor mensaje en su Instagram a su hijo. "Un día tan especial para compartir juntos. Es mi hijo que parece más armenio, como mi abuelo y me recuerda mucho a mi padre. ¡Es el bebé más dulce! Ni siquiera puedo describir su sonrisa y la dulzura que todos sienten cuando están con él. Psalm, ¡has traído tanta calma y equilibrio a todas nuestras vidas! ¡Todos tus primos y hermanos te quieren mucho! ¡Realmente eres la alegría de nuestro equipo! Mami te quiere mucho".

