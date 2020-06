El príncipe William se salta el protocolo para celebrar el Día del Padre El palacio de Kensington compartió una serie de fotos que muestran al aspirante al trono de Inglaterra en plan afectuoso con su padre e hijos. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Protocolo? ¿Cuál protocolo? El príncipe William celebró este día del padre sin ninguna de esas estrictas normas que constriñen a los nobles y que supuestamente no les permiten abrazar, apapachar o acurrucar a sus seres queridos frente a la mirada del público. En una serie de posts surgidos este fin de semana en las redes del Palacio de Kensington el segundo en línea al trono de Inglaterra apareció radiante y abrazado de sus tres hermosos hijitos, el príncipe George, de 6 años, la princesa Charlotte, de 5, y el príncipe Louis, de 2. Por si fuera poco, el hijo de la princesa Diana, también sale en otra instantánea fundido en un abrazo con su padre, el príncipe Carlos. La imagen demuestra sus fuerte y entrañable vínculo, no solo como part de la familia real británica, sino como padre e hijo. "¡Ya seas un padre, un papá, un papi o apá, te deseamos un feliz Día del Padre!", reza el bonito post. Y es que la celebración no era para menos: este domingo el Duque de Cambridge celebró su 38 cumpleaños, haciendo de esta una celebración sumamente especial. Por cierto que los Duques de Cambridge aprovecharon para felicitar también al papá de Kate Middleton, consorte del príncipe y Duquesa de Cambridge, con este tierno post: Image zoom IG/Kensington Royal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según los expertos, por razones de tradición y decoro, las parejas en la familia real suelen dejar para los momentos en privado las muestras de cariño. Dichas normas metieron en aprietos a Meghan Markle, esposa del príncipe Harry y hermano del príncipe William, quien varias veces rompió el protocolo, ya sea tomando de la mano a su marido en público o besándolo apasionadamente frente a la mirada de todos y sin importar el qué dirán.

Close Share options

Close View image El príncipe William se salta el protocolo para celebrar el Día del Padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.