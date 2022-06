Los memes más adorables del príncipe Louis en el jubileo de la reina Isabel II Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Príncipe George Trooping The Colour jubileo reina Isabel II 2022 Credit: Getty Images Ni hablar, con sus caritas y gestos el principito de cuatro años se ha robado los corazones de la gente, ¡mira sus memes más adorables en el Jubileo de la reina Isabel II! Empezar galería ¡Total! Príncipe Louis memes jubileo de la reina Isabel II Credit: IG "Esa sensación cuando tienes dos exámenes en un mismo día y no sabes ni por dónde empezar". 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio ¡Ajúa! Príncipe Louis memes jubileo de la reina Isabel II Credit: Twitter ¡Ternurita! 2 de 9 Ver Todo Con la abuelita Príncipe Louis memes jubileo de la reina Isabel II Credit: IG "Yo, tratando de leer. Alguien hablándome" 3 de 9 Ver Todo Anuncio Icónico Príncipe Louis memes jubileo de la reina Isabel II Credit: Twitter El pequeño Luis inmortalizado como la pintura de El Grito. 4 de 9 Ver Todo Con su mamá Príncipe Louis memes jubileo de la reina Isabel II Credit: IG "Como cuando alguien te dice que 'solo va a comprar los globos en Amazon". 5 de 9 Ver Todo Desternillante Príncipe Louis memes jubileo de la reina Isabel II Credit: Twitter "Un mensaje del príncipe Louis de Cambridge'. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Shhh! Príncipe Louis memes jubileo de la reina Isabel II Credit: Twitter "Un momentito, estoy meditando". 7 de 9 Ver Todo Colorín, colorado Príncipe Louis memes jubileo de la reina Isabel II Credit: Twitter "Como cuando tu hijo actúa como un maníaco todo el día y un abracito te hace olvidarlo todo". 8 de 9 Ver Todo ¡Ufff! Príncipe Louis memes jubileo de la reina Isabel II Credit: Twitter "La gente dice que la realeza está fuera de contacto [con la realidad] pero el príncipe Louis realmente entiende cómo se siente la gente con el Jubileo de Platino". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

