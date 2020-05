¿Le hicieron el feo al príncipe Harry en la felicitación de cumpleaños de su hijo, Archie? El mensaje emitido por Clarence House para celebrar el primer año de vida del nene omite por completo al príncipe. ¿Es una casualidad? Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Han pasado ya casi dos meses desde que el príncipe Harry y Meghan Markle abandonaran la vida de palacio de forma definitiva y se mudaran a Los Ángeles para comenzar una nueva vida alejada de la pompa y circunstancia de la familia real británica. Por eso, todos los ojos siguen puestos sobre la pareja y cada uno de sus movimientos. Ahora, las malas lenguas se han dado vuelo con el mensaje publicado este miércoles por Clarence House en nombre del padre de Harry, el príncipe Carlos, y su consorte, Camilla Parker, para felicitar a su nieto Archie Harrison Mountbatten-Windsor en su primer año de vida y en el que se omite por completo el nombre del príncipe. La entrada resulta aún más extraña y confusa porque en la foto en blanco y negro aparece Harry con su padre abrazando al bebé y se describe la escena. Aun así, el nombre de Harry no aparece por ningún lado. La leyenda dice así: "Esta foto de Archie y su abuelo fue tomada después de su bautizo en julio del 2019". Por su parte, el príncipe William y su esposa, Kate Middleton, también felicitaron al bebé en tan importante ocasión con este mensaje, en el que tampoco se hace mención de los padres del menor, aunque estos aparecen en la impactante imagen. Quién sabe si fue en respuesta o no, pero Meghan colgó inmediatamente este video donde aparece leyéndole un cuento a su hijo, reflejando la vida casual y sin rimbombancias que vive el niño lejos de palacio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su salida de la casa real y el comentado cierre de sus redes, los duques de Sussex no tienen un canal directo de comunicación con su público. El video que colgó Meghan este domingo y las esporádicas apariciones de Harry en ZOOM son las únicas que han hecho hasta la fecha. Si bien corre el runrún por ahí de que la exactriz se estaría alistando para reactivar el blog de vida y estilo que hacía antes de conocer a Harry, y que cerró poco antes de su boda con el pelirrojo. ¿Será que su video es una probadita de lo que contendrá?

Close Share options

Close View image ¿Le hicieron el feo al príncipe Harry en la felicitación de cumpleaños de su hijo, Archie?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.