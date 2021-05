La princesa Charlotte cumple 6 añitos ¡y deslumbra con su nuevo retrato oficial! La hija de los duques de Cambridge sorprendió con un impresionante cambio de look que demuestra la belleza que ya posee la chiquitina. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este sábado la familia real británica celebraba un día muy especial, el del cumpleaños de la princesa Charlotte que cumplía 6 años. A través de una imagen en sus redes oficiales, sus seres queridos felicitaban a la pequeña y publicaban una imagen entrañable de la chiquitina que ha impactado a los usuarios. En ella la hija de Kate Middleton y el príncipe William presumía un notable cambio en su look que resalta más su belleza y sus preciosos rasgos. La llamativa instantánea fue tomada por la mejor fotógrafa de todas, su madre, en Anmer House, la casa de campo de los duques en Norfolk donde han pasado la mayor parte del largo confinamiento británico. Acostumbrados a verla casi siempre con el pelo recogido y una melena más corta, en esta ocasión la princesa también de la casa lució su melena suelta, alborotada y mucho más larga de lo habitual. Algunos seguidores se atrevieron a compararla con su abuela. "Se parece mucho a la reina Isabel II", "como su abuelita", escribieron algunos con absoluto cariño y respeto a la soberana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le deseamos a la princesa Charlotte un muy feliz cumpleaños en el día de hoy", le escribieron desde el perfil oficial de la Casa Real. La cumpleañera es junto a sus hermanos, Luis y Jorge, la alegría de la familia. Sus divertidos gestos y travesuras con la prensa dejan entrever el carácter dicharachero y juguetón de la sobrina del príncipe Harry. ¡Muchísimas felicidades pequeña!

