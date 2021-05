La princesa Beatrice y su esposo Edoardo Mapelli Mozzi esperan su primer hijo La casa real británica anunciaba la feliz noticia en sus redes sociales. El nuevo integrante de la familia llegará el próximo otoño. ¡Felicidades a los futuros papás! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de hacer realidad su sueño de casarse con su prometido Edoardo Mapelli el pasado julio del 2020, la princesa Beatrice logra cumplir su otra gran ilusión: la de convertirse en mamá. La familia real británica ha hecho público el anuncio de su embarazo con un conmovedor mensaje en sus redes sociales. "Su Alteza Real Beatrice y Don Edoardo Mapelli Mozzi están felices de anunciar que están esperando un hijo para el otoño de este año", lee el escrito. Junto a esta romántica y feliz imagen de la pareja durante su ceremonia matrimonial, hacían pública la próxima llegada del bebé a la familia. Una buena nueva que llega en medio de una no tan buena relación entre Harry y Meghan Markle con los miembros de la casa real. La pareja, ya establecida en Estados Unidos, también espera su segundo hijo, una niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A la llegada de estos dos bebés se suma el nacimiento el pasado febrero del pequeño August Philip Hawke Brooksbank, hijo de la princesa Eugenia y su marido Jack Brooksbank. Los niños siempre traen alegría, felicidad y unión. Tres ingredientes que podrían acercar a las familias y dejar atrás cualquier rencilla. Por ahora solo cabe felicitar a la princesa Beatriz por su próxima maternidad. ¡Enhorabuena!

