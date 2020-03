La hija de Edith González acudió orgullosa al estreno de una de las películas de su madre La joven estuvo en primera fila apoyando a su mamá. Tampoco faltó su viudo Lorenzo Lazo quien contó emocionado lo que Edith sigue significando para él. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por primera vez en meses la hija de Edith González se dejó ver en un acto público. Lo hizo por ella, por su madre y por el amor tan inmenso que le profesa. La adolescente acudió al estreno de la película que hizo la actriz antes de dejarnos, Un sentimiento honesto en el calabozo del olvido, del director Luis Bárcenas. Constanza Creel prefirió no posar frente a las cámaras y estuvo acompañada y protegida por su entorno en todo momento. Su misión era estar en el lugar donde tenía que estar y que tanta ilusión habría hecho a su siempre admirada progenitora. Image zoom Constanza Creel Quien tampoco faltó a esta importante cita fue Lorenzo Lazo. El economista tiene presente a su esposa en cada momento y paso que da y allí estuvo al pie del cañón. El viudo de la actriz abrió su corazón y expresó sin tapujos lo afortunado que había sido de haber vivido este grandísimo amor en su vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Está en vivo y en directo en el corazón, a todo color”, dijo el empresario con una gran sonrisa refiriéndose a su amada en el programa Hoy. “Yo tuve el gran honor, el gran gusto y la gran ilusión de haber hecho una vida irrepetible con la persona, no con el personaje”, dijo muy enamorado. El próximo mes de junio se cumple un año de la marcha de Edith pero la actriz está más viva que nunca en el recuerdo de quienes la quisieron. Esta película es un ejemplo de que continúa entre nosotros con su trabajo y su inigualable legado actoral. Advertisement

