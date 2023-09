Exclusiva: La presentadora Stephanie Carrillo revela que está embarazada de mellizos La presentadora Stephanie Carrillo de Sin Rollo Extra habla en exclusiva con People en Español sobre su proceso de fertilización in vitro para salir embarazada de mellizos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Carrillo Credit: Neidy Parra/ Media Force Global Al enterarse de que estaba esperando mellizos, Stephanie Carrillo no podía creerlo. "Yo lloré, mi esposo lloró", cuenta la presentadora colombiana al enterarse que esperaba dos bebés. "Quedamos en shock. Somos padres primerizos", confiesa la copresentadora de Sin Rollo Extra (ViX), quien revela la feliz noticia en exclusiva a People en Español. "Estamos muy emocionados". Cumplir este sueño no fue fácil para Carrillo, de 38 años. Tras fallecer su madre en el 2015 víctima del cáncer de páncreas, sintió el profundo deseo de convertirse en madre. "Mi mami fallece de cáncer justo el mismo día de mi cumpleaños", recuerda Carillo, quien cumple el 1 de agosto. Desde la muerte de su madre hace siete años, este fue el primer año que no rompió a llorar en su cumpleaños. "No lloré a mi mamá porque me sentía tan feliz por los bebés que tenía en el vientre", confiesa. "Siento que ella me mandó esta bendición, diciéndome: 'ya no vas a estar más sola, tienes a tus dos bebés'". Stephanie Carrillo Credit: Neidy Parra/ Media Force Global Durante la pandemia en el 2020 ella y su esposo Antonio José Vallejo intentaron procesar de manera natural, pero al ver que ella no salía embarazada decidieron recurrir a la fertilización in vitro. Ya la presentadora había decidido congelar sus óvulos. "En pandemia empezamos a buscar el bebé y no fue fácil. Ahí empieza ese calvario y este proceso que ha sido largo", relata. Su primer intento de IVF, en enero del 2022, no resultó. "Me hice dos inseminaciones artificiales y no funcionaron", recuerda. "Eso fue muy duro". El apoyo de su esposo fue primordial en este camino de retos. "En ese proceso de sacarte los óvulos, te inyectan hormonas, que me las inyectaba mi esposo. La compañía de tu pareja es muy importante porque te ayuda en la parte emocional y física porque es un desgaste", confiesa. "Las mujeres tenemos las hormonas a mil. Te cambia el humor, el estado de ánimo. Te da ansiedad y preocupación. Te puedes hinchar, retener líquidos". Stephanie Carrillo Credit: Neidy Parra/ Media Force Global Tras ver a otro experto de fertilidad, decidió seguirlo intentando. En mayo del 2023, se hizo la transferencia de dos embriones. "Esta vez me fui tranquila, sin ninguna expectativa, confiada en Dios y abierta a la posibilidad de adoptar si no podía quedar embarazada", recuerda. "Esa entrega, ese desapego, creo que me ayudó". Quince días después, el 24 de mayo del 2023 —cuando se celebra el día de la Virgen María Auxiliadora, de la que Carrillo es muy devota— su prueba de embarazo salió positiva. "Siento que la virgencita escuchó tantas oraciones", dice ella. Stephanie Carrillo Credit: Neidy Parra/ Media Force Global Su madre, dice Carrillo, también jugó un papel en su historia de amor con su esposo, y fue una especie de Cupido. "Ella se fue y me mandó a mi esposo", asegura. "Nosotros somos huérfanos de mamá", dice sobre su pareja. "Mi esposo yo lo conocía por amigos en común, es colombiano, su mamá también había fallecido un año antes. Empezamos una linda amistad porque había pasado por lo mismo. Su madre falleció de cáncer de mama y mi mamá falleció de cáncer de páncreas, que es el más agresivo". Aunque no conoció a su suegra, Carillo presiente que ambas madres fueron cómplices y los unieron. "A veces los dos decimos: 'mi mamá y tu mamá deben estar en el cielo planificando todo'". A los seis meses de enamorarse se casaron por lo civil en Miami, y dos años después, celebraron una boda religiosa en una iglesia en Barranquilla. "Nuestras abuelas maternas nos entregaron en el altar", relata. Stephanie Carrillo Credit: Neidy Parra/ Media Force Global SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su madre le contó que cuando estuvo embarazada de ella sufrió peritonitis y estuvo al borde de la muerte, incluso vio un túnel de luz, pero le pidió a la virgen que le permitiera regresar a la vida y estar con su hija recién nacida. Carrillo, quien está en su quinto mes de gestación, confiesa que por esta experiencia traumática que vivió su madre cuando dio a luz, siempre temió tener un embarazo complicado, pero afortunadamente se siente muy bien de salud. "No he sentido náuseas ni mareos, he estado muy activa", cuenta la radiante embarazada, quien espera regresar a trabajar después de su licencia de maternidad. Stephanie Carrillo Credit: Neidy Parra/ Media Force Global Por ahora está enfocada en disfrutar esta mágica etapa a plenitud y dejarse consentir por su esposo, quien le habla a la barriga y le cocina. La pareja pronto celebrará una fiesta con familiares y amigos para revelar el sexo de sus bebés por nacer. "Siento que puede ser una niña y un niño, o dos niños", confiesa la presentadora, quien tiene la fecha de su parto pautada para enero del 2024. "Tenía mucha fe. Sabía que iba a ser madre en algún momento", dice Carrillo. "Hay muchas mujeres que pierden la fe y la esperanza", añade, aconsejándoles que no se den por vencidas. "Contarlo fue mi terapia", dice sobre su camino a la maternidad. "Me ayudó a sanar".

