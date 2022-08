¡Presentadora de Despierta América anuncia que está embarazada! Este domingo, el equipo del famoso show mañanero de Univision comunicó la buena nueva en exclusiva a la audiencia. "¡Sorpresa!" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡La familia de Despierta América crece! Este domingo, en el programa especial de fin de semana, el show dio a conocer una muy buena noticia. En esta ocasión, la protagonista no fue ninguna cantante o actriz del momento, sino una de sus presentadoras habituales. En exclusiva y rodeada de toda su familia invitada por el programa para este momento tan especial, compartió con la audiencia uno de los acontecimientos más emocionantes y felices de su vida. "Les quiero anunciar que ¡la familia crece!", explicó ante la mirada de sus compañeros y seres queridos, quienes aplaudieron y celebraron este anuncio tan entrañable. Despierta América Despierta América | Credit: IG/Despierta América Se trata de la conductora cubana Aylen Del Toro, conocida por su labor periodística en Noticias Univision y, últimamente, también en el plató de Despierta América en Domingo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El set de grabación se convirtió en toda una fiesta de lágrimas de emoción y alegría para todos, especialmente para la futura mamá quien deslumbró con ese brillo tan especial y amoroso que tienen las mujeres embarazadas. A este emotivo encuentro tampoco pudo faltar su esposo con quien cumple el sueño de convertirse en mamá por primera vez. Compañeros, amigos y colegas de la cadena no tardaron en mandarles sus felicitaciones y mejores deseos al enterarse de esta dulce noticia. "¡Qué emoción!", dijo Michelle Galván. "¡Qué alegría!", añadió Francisca. "Felicidades Aylencita, los queremos", expresó también Carolina Sarassa. ¡Enhorabuena!

