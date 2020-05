¿Sabes por qué el príncipe George siente envidia de su hermanita Charlotte? Kate Middleton, duquesa de Cambridge, aseguró que el principito tiene celos de su hermana y el detonante fue... ¡Un sandwich de araña! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es normal que los hermanitos tengan a veces celitos entre ellos, especialmente los más grandes de los pequeños, todas las mamás lo saben muy bien… Por supuesto, Kate Middleton no podía ser menos y también se ha visto en apuros por ello con sus tres hijos en más de una ocasión. Muy risueña, la duquesa de Cambridge lo desveló hoy en una entrevista en la que aseguró que ahora el príncipe George tiene celos de la princesita Charlotte. Después de explicar por qué, entendemos perfectamente al niño y nos declaramos #teamgeorge SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo comenzó durante la cuarentena por el coronavirus en la que los hermanos, como tantos otros niños alrededor del mundo en estos tiempos de pandemia, toman sus clases en casa de forma virtual. Es más que comprensible que el futuro rey de Inglaterra a sus seis añitos quiera hacer la tarea de la escuela de su hermana pequeña en vez de la suya. “George se enoja mucho porque sólo quiere hacer las tareas que le mandan hacer a su hermana Charlotte”, aseguró Kate Middleton. “Claro, el preferiría mil veces hacer un sandwich de araña que su propia tarea...” Image zoom IG @kensingtonroyal Efectivamente, George se dio cuenta de que la tarea de su hermana era mucho más fácil y divertida. Pero en la vida se trata de avanzar así que George, quien ya hizo ese tipo de proyectos a su debido tiempo, ¡ahora no le queda de otra que crecer e hincar los codos! ¡Animo George! ¡Todos hemos pasado por eso alguna vez en la vida!

Close Share options

Close View image ¿Sabes por qué el príncipe George siente envidia de su hermanita Charlotte?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.