¡Por fin! Sandra Bullock presenta en televisión a su hija Laila ¡y no creerás lo grande que está! La estrella tuvo como invitada especial a su hija Laila durante el show"Red Table Talk" ¡Y ha dejado a todos sorprendidos con lo grande y bella que está la niña! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Sandra Bullock ha sorprendido al mundo al presentar por primera vez en televisión a su hija Laila, de ocho años, a quien no acostumbra mostrar en público ¡y está preciosa y enorme! La nena fue la invitada especial de su mamá en la emisión más reciente del show Red Table Talk, de Jada Pinkett, la esposa de Will Smith. La actriz ganadora al Oscar y estrella de películas como Miss Congeniality, Gravity y Bird Box, de 55 años apareció en dicha transmisión desde la cocina de su hogar en Los Ángeles para darle una sorpresa a April Buencamino, la directora de enfermeras del Adventist Health (White Memorial) Hospital, de California. Bullock hizo la sorpresiva transmisión porque ella y su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, donaron 6,00o mascarillas tipo N-95 a dicho hospital en nombre suyo y de sus hijos. Ahí es donde entró a cuadro la hermosa Laila, a quien Bullock adoptó en 2015 de una casa de acogida en Luisiana. "April, gracias por (trataré de decir esto sin llorar) pero gracias por todo lo que has estado haciendo porque podemos estar aquí sentados y en casa con nuestras familias porque tú estás allá afuera haciendo el trabajo duro, duro, duro", explicó la estrella. "No hay cena ni plegaria en casa que no se haga sin mandarte amor y aprecio y agradecimiento porque nosotros como familia estamos a salvo", expresó la actriz. "Gracias April por todo hacer todo, por todos", expresó sonriente la pequeña abrigada por los brazos de su madre. "¡Que estés a salvo!", añadió la niñita. "¡Ella es la que va a salvar al mundo en nuestra familia!", finalizó Bullock sumamente emocionada y orgullosa a la vez de lo valiente que se mostró su hija frente a las cámaras. Image zoom RED TABLE TALK SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La transmisión especial se enfocó en madres que están trabajando en el 'frente de guerra' para combatir al coronavirus COVID-19. Los testimonios de las invitadas hicieron que ni la anfitriona, ni su hija Willow Smith, o la abuela de esta, Adrienne Banfield-Norris, pudieran contener las lágrimas al escuchar los sacrificios que han estas valientes mujeres han tenido que hacer para cumplir con su misión día a día. En cuanto a la pequeña Laila, la niñita es la hija menor de Sandra Bullock, quien adoptó a su primer hijo, Luis, en 2011, también en Luisiana. "Yo puedo decirte con toda seguridad que los niños perfectos llegaron a mí en el momento justo", expresó en 2015 la actriz a People. "Mi familia es una mezcla, y es diversa, alocada amorosa y comprensiva. Así es una familia". Tiene toda la razón.

