¡Poncho Herrera presenta a su segundo bebé y sorprende a todos con su paternidad! ¡Qué guardadito lo tenía! El actor mexicano sorprendió al compartir la primera y entrañable imagen de su recién nacido, Nico. "El 2020 lo salvaste tú". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A pocos días de que su compañera y amiga Dulce María anunciara la buena nueva de la llegada de su pequeña guerrera, como llama a su bebita, Alfonso Herrera ha hecho lo propio. ¡Sí! El exRBD se ha convertido en papá por segunda vez y para sorpresa de muchos que no se esperaban para nada esta feliz noticia. El actor lo ha mantenido en privado y tan solo su círculo más cercano lo sabía. A través de una divertida y emotiva foto en sus redes, el también cantante presentó a Nico, su segundo hijo y el milagro de su familia en este fatídico año. "Este año será recordado por muchos como uno de los peores de la historia. Para mí, el 2020 lo salvaste tú. ¡Bienvenido Nico, aún no sabemos por qué elegiste esta familia!", escribió. Parece que el pequeño se adelantó un poquito y llegó antes de lo esperado llenando el hogar de Poncho de amor y alegría infinita. Sus compañeros de la afamada banda no tardaron en darle la enhorabuena. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "'OMG, ¿Ya? WOWW, ¡felicidades!", comentó Maite Perroni sorprendida. "¿Whaaaaat? MUCHAS FELICIDADES. ¡Dios los llene de bendición y alegrías!", les deseó Anahí. Sin palabras se quedó la también actriz y cantante Ximena Herrera. "¡Qué guardadito te lo tenías! Bienvenido Nico", escribió con cariño. Nico llega en unas fechas entrañables a la vez que convulsas convirtiéndose en el mayor regalo para la familia. El chiquitín es el segundo hijo del actor y su esposa Diana Vázquez, con quien en 2016 tuvo a su primogénito Daniel. ¡Felicidades a esta preciosa familia!

