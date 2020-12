Close

¡Se acaban a Poncho de Nigris por compartir video enseñando a disparar a su hijito de 4 años! ¿Pondrías un arma cargada en las manos de tu hijo? Las redes se están devorando al atractivo actor, quien dice que tan solo le enseña al niño "tradiciones del rancho". Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Paternidad responsable? Muchos internautas se llevaron las manos a la cabeza cuando observaron patidifusos cómo el actor mexicano Poncho de Nigris compartía un video en sus redes enseñando a disparar con orgullo a su chiquitín, Ponchito, quien cuenta tan solo con cuatro años de edad. “¡Vamos a enseñar a tirar a Ponchito!” se le escucha decir al actor en el video y después de rodear a su hijito entre sus brazos, le hace disparar: “¡Vamos a ver si le pegas!”, grita apuntando a una piedra. Así celebró el niño el haber atinado el tiro junto a su papá: “Así como mi papá nos enseñó desde niños a tirar, así enseñamos a nuestros hijos. Muchos van a criticar y decir que corte cartucho y que todo estuvo mal. Les mando muchas bendiciones”, escribió imaginando lo que estaba a punto de suceder. Image zoom “Entraría en polémica, pero lo único que le estoy mostrando y enseñando son las tradiciones del monte y del rancho. Los leo y aprendo de todos Vds. Los que saben de esto entenderán y los que no, van a tirar. Amor y paz”, finalizó, añadiendo que leería todos los comentarios. Image zoom Poncho de Nigris y su esposa | Credit: Instagram La lluvia de críticas no se hizo esperar, porque algunos usuarios de las redes aseguraron que su papá ni siquiera lo hizo de la forma correcta: “Cuando estés quitando el cargador, hazlo con el niño atrás, ¡se te puede escapar un tiro!”,exclamó uno de sus seguidores; “¿viste lo que hiciste al cortar?”, aseguró otro alarmado; “corta cartucho en una dirección segura, lo hiciste apuntando a tu hijo”, le regañó otro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nadie te va a decir cómo educar a tus hijos”, rezaba el comentario más aplaudido. “Pero con la figura de influencer que eres, creo que debes tener prudencia. Sabes que no está bien esto que estás haciendo… En fin”. “Sí a todo”, contestó el actor. “Tienes razón. Gracias”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Se acaban a Poncho de Nigris por compartir video enseñando a disparar a su hijito de 4 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.