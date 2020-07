Piden a Marjorie de Sousa que siga el ejemplo de Marlene Favela. "Aprende" El hecho de que ambas sean madres separadas y con niños ha hecho que sus situaciones sean comparadas y animen a la venezolana a seguir los mismos pasos que 'la gata salvaje'. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La guerra entre Marjorie de Sousa y Julián Gil por su hijo Matías sigue dando que hablar. Una nueva publicación de la venezolana en sus redes en pleno apogeo del tema ha hecho que le sugieran un montón de cosas para poner fin a esta batalla campal en los tribunales. Entre otras cosas, uno de sus seguidores le pedía que siguiera el ejemplo de una compañera suya, Marlene Favela. Su manera pacífica de llevar el asunto de su hija Bella con su ex George Seely demuestra que las cosas se pueden solucionar en buenos términos. "Aprende de Marlene Favela, toda una dama", le aconsejaron. "Ella toma referencia de mujeres tipo Livia Brito pasando por encima de la ley y la justicia", opinó otra seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero en realidad, Marjorie hace lo que ella considera oportuno y así lo ha vuelto a dejar saber en su nuevo post sobre la libertad, el amor y el respeto por el que volvió a recibir un aluvión de críticas. "Recuerda que cuando señales a otro tres dedos te señalan a ti", contestó a quienes no cesan en juzgarla en estos días por su decisión de quitarle la patria potestad a Julián. La actriz que ya supera los seis millones de seguidores en Instagram prefiere quedarse con lo positivo y aplaudir los sentimientos bonitos de la vida. "Aplaudo tu valentía por defender el amor, aplaudo tu respeto, aplaudo tu fuerza, aplaudo tus ganas por salir adelante aunque el mundo de mil vueltas para marearte y descontrolarte", escribió.

