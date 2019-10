Shock: Personaje de Plaza Sésamo confiesa que su 'mamá' lucha contra la adicción a las drogas Karli, uno de los personajes del show infantil Plaza Sésamo, ha sorprendido al revelar en un episodio que su "mamá" lucha contra la adicción a las drogas. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En su larga historia el show de Sesame Street (PBS), mejor conocido en español como Plaza Sésamo, ha abordado múltiples temas para contarle a los niños de forma simpática y tierna lo que ocurre en la sociedad. Desde la homosexualidad hasta el autismo, el show ha intentado explicarle a los pequeños tópicos delicados que a veces sus propios padres no saben explicarle a los menores. Recientemente el show volvió a sorprender con la confesión que la adorable Karli hizo en una emisión reciente al revelar que su ‘mamá’ lucha contra la adicción a las drogas. En dicho capítulo se aprecia a la marioneta -que lleva la voz de la actriz Haley Jenkins– agradecer a Chris (Chris Knowings), uno de los vecinos del barrio, el haber cuidado de ella y de Elmo mientras su mamá estaba “en una junta”. Cuando Elmo le pregunta a Karli que cuál era el tipo de junta a la que acudió su mami ella contesta “Ha tenido una etapa difícil”. “Así que para poder mejorarse ella va a una junta con su grupo”, agrega Chris. “Todos se sientan en un círculo”. Entonces Elmo se emociona expresa que a él también le encanta sentarse en un círculo en la escuela. Ahí es cuando Karli suelta la verdad para explicar que no se trata de un círculo de este tipo. “Ellos hablan de problemas de gente mayor”, asegura el tierno -y verde- personaje. “Ella va a diario para poder mantenerse saludable. Es que ¿sabes? mi mamá necesita ayuda para poder cuidarse mejor a sí misma”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En otra parte del show Karli presenta a su amiga Salia, una niña de carne y hueso, explicando que sus padres también padecen del mismo problema. “La adicción es una enfermedad, hace que la gente sienta como que necesita de las drogas y el alcohol para sentirse bien”, explica Salia. “Ellos se tuvieron que ir por 60 días y yo sentí como que fueron 60 años”. De acuerdo a The Hollywood Reporter, para poder abordar este delicado tema de gran actualidad ante la crisis de opioides que ha barrido a la nación, los productores de Sesame Street tuvieron sumo cuidado en el uso del lenguaje y en el contexto en que se realizó el capítulo. “En todo lo que hemos hecho: desde hablar de familias en el ejército hasta el problema de las personas sin techo, la idea es hacer que los niños se sientan lo suficientemente en confianza para poder hablar [de esos temas] y [queremos] darle a los padres de familia las herramientas para poder lograrlo”, aseguró Sherrie Westin, presidenta de impacto global y filantropía del programa. Y dicho cuidado se refleja en elegir a Karli como el personaje indicado para abordar este delicado tema de las adicciones, pues ella misma fue incorporada al elenco de Sesame Street en mayo pasado -Mes Nacional de la Adopción- y presentada como una niña que vive en una familia de acogida (foster care). Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Shock: Personaje de Plaza Sésamo confiesa que su 'mamá' lucha contra la adicción a las drogas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.