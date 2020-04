¿Otro bebé para Patty Manterola? ¡Su esposo despierta las alarmas! Forrest Kolb, esposo de la bella cantante y actriz, mostró una foto del primer embarazo de la mexicana y escribió un mensaje que no te puedes perder. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El guapísimo esposo de la incombustible Patricia Manterola, Forrest Kolb, compartió en sus redes una tierna foto del primer embarazo de la actriz y cantante mexicana. En ella, la intérprete de Que el Tiempo No Pare mostraba una incipiente pancita cuando la pareja estaba en la dulce espera de Lucca, su primer bebé. “¿Vamos por otro?” le insinuó a Patty su marido junto a un corazoncito. “¡Ahí estaba Lucca en el horno!”, añadió. Varios de sus seguidores les animaron a que fueran por la niña, puesto que la pareja ya tiene tres varones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom En un simpático story Patty Manterola le preguntó a sus followers mientras mostraba el post de su marido. “¿Vds. qué creen? ¡Sí que le está afectando la cuarentena!”, exclamaba simpática en tiempo de coronavirus. Image zoom La protagonista de Acapulco, Cuerpo y Alma acaba de cumplir una década de amor junto a su amado Forrest, con quien se comprometió tan solo después de seis meses de noviazgo. De aquel auténtico flechazo nacieron tres bebés: después de Lucca Leo, su primogénito, llegaron los mellizos Matteo y Alesso. Image zoom Instagram/Patricia Manterola El año pasado, la bella mexicana arrasó en el show mexicano presentado por Omar Chaparro de ¿Quién es la Máscara?, y fue ovacionada al descubrirse que era ella la persona que ocultaba el disfraz de lechuza. A punto de llegar al millón de seguidores, se muestra muy activa en sus redes y se mantiene vigente trabajando en televisión en la serie Renta Congelada. Image zoom Deportista y vegana, Patricia Manterola se mantiene bellísima a través del tiempo. Advertisement

