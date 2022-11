Felizmente casada y con tres hijos: así es ahora la vida de Patricia Manterola Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Patrcicia Manterola Credit: Eva y Laura Aranda Exclusiva: La exintegrante del grupo Garibaldi está de regreso en la música y aquí lo cuenta todo sobre su vida en familia, su vida en California, sus cuatro príncipes y cómo mantiene su impactante belleza. Empezar galería Siempre presente Patricia Manterola At El Latinazo Concert Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Fueron ya hace más de tres décadas que se fundara en México el grupo Garibaldi para encumbrar a sus integrantes: Patricia Manterola (aquí, en Madrid, España, en el 2002) junto con sus compañeros Pilar Montenegro, Luisa Fernanda Lozano, Katia Llanos, Charly López, Sergio Mayer Víctor Noriega y el trágicamente desaparecido Xavier Ortiz. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Gran talento Patricia Manterola Angeles de Charlie Credit: Getty Images Después de dicha aventura que la llevó por todo el mundo, la bella mexicana encabezó múltiples proyectos, entre ellos la versión hispana de la serie Charlie's Angels para Telemundo, la cual estelarizó al lado de la colombiana Magali Caicedo (izq.) y la argentina Sandra Vidal (der.). 2 de 7 Ver Todo Como cuento de hadas En diciembre de 2010 Manterola se casó con el norteamericano Forrest Kolb, con quien ha formado una linda familia que ha dado como fruto tres hijos: Lucca, Matto y Alesso. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Es vegana En entrevista con el programa People VIP de People en Españo, la esbelta mexicana asegura que desde hace más de 10 años es vegana y no consume alcohol. Su compromiso con dicho estilo de vida queda patente en las campañas que ha realizado en favor de los derechos de los animales con PETA. 4 de 7 Ver Todo Vuelta a la música patricia manterola Credit: Eva y Laura Aranda En este 2022 Manterola anunció su gran regreso a la música después de muchos años de ausencia para poder dedicarse a la crianza de sus hijos. Los temas "Para Levantarme del suelo" —en colaboración con Raymix— y "Fiesta fiesta", inspirado en la Copa Mundial de Qatar 2022 son la punta de lanza con las que la bella Patty regresa a los escenarios. 5 de 7 Ver Todo Una mamá increíble Los niños nacieron en México y son además de guapísimos, muy unidos a su mamá. Por su parte, el padre es de origen persa. Por ello en casa se cocinan platillos de ambas naciones y se inculca el amor por la raíz, afirma la artista. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Siempre bella Patrcicia Manterola Credit: Eva y Laura Aranda "Hago yoga hace más de 20 [años]; no tomo alcohol, no fumo, no tomo café", afirma la artista sobre la manera en que se cuida ante el avance del tiempo. Además practica la meditación. "Me siento bien, me siento sana. Las arruguitas ahí están, ni modo, saldrán. Pero yo siento que lo más importante es cuidarte de adentro hacia afuera". 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

