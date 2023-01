¡Paris Hilton ya es mamá! La estrella mostró la primera foto de su primer hijo con su esposo La artista compartió la imagen de la felicidad anunciando así el mejor regalo que le ha traído la llegada del nuevo año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paris Hilton empieza el 2023 a lo grande. ¡Ya es mamá! La empresaria de 41 años y su marido, Carter Reum, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, vía subrogación, según confirmó la revista PEOPLE. Con una imagen en sus redes, la estrella mediática dio a conocer al mundo la mejor noticia del mundo junto a una imagen entrañable. "Ya eres amado más allá de las palabras", escribió emocionada. Paris Hilton y Carter Reum Paris Hilton y Carter Reum | Credit: (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) "Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy tan feliz que Carter y yo nos encontramos", ha dicho la feliz mamá a PEOPLE en exclusiva. "Estamos tan emocionados de empezar nuestra familia juntos, nuestros corazones explotan de amor por nuestro niño", expresó. La también socialité compartió la buena nueva en sus redes el martes para sus casi 22 millones de seguidores en Instagram. Entre las celebridades que la escribieron amorosos mensajes están Kim Kardashian, Lindsay Lohan, Sofia Richie y Demi Lovato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia no es del todo una sorpresa. Durante una entrevista con PEOPLE el pasado mes de diciembre, la fundadora de la fragancia Love Rush, ya adelantó su plan de tener un bebé una vez convertidos en marido y mujer, admitiendo que habían empezado un proceso de fertilización in-vitro durante el pico más alto de la pandemia por la COVID-19. "Empezamos a ir y a hacerlo hace unos pocos meses porque el mundo se había parado", dijo a PEOPLE. "Sabíamos que queríasmos una famlia y pensé: 'Este es el momento perfecto'", prosiguió. Hoy, Paris por fin ve cumplido su sueño de ser mamá y crear la familia que siempre imaginó. ¡Muchas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Paris Hilton ya es mamá! La estrella mostró la primera foto de su primer hijo con su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.