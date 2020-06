Nueva pareja de Nacho rompe el silencio y habla por primera vez de la hija que esperan Melany Mille, el nuevo amor del cantante, ha compartido un mensaje sobre su estado de buena esperanza después de todo el revuelo formado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con motivo del Día del Padre, Nacho decidió hacer pública una noticia maravillosa para cualquier persona. De nuevo se convertirá en papá y ¡por fin lo hará de una niña! Ahora ha sido la futura mamá, Melany Mille, quien se ha pronunciado sobre esta buena nueva en sus redes sociales y con toda la ilusión que esta situación significa. "Quizás no vaya a ser la mejor, pero con Dios en mi corazón la tarea será más simple y el compromiso mayor", escribió junto a una imagen con un bebé. Comprometida con su país, la modelo venezolana dedica gran parte de su tiempo a ayudar a su gente, sus adultos y niños, en estos tiempos de crisis. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque todavía no ha presumido su incipiente pancita, sí ha compartido orgullosa este nuevo papel que ejercerá dentro de unos meses y que le tiene tan emocionada. A pesar de las críticas recibidas por su pareja que anunció su separación de Inger Mendoza en octubre del año pasado, Nacho se ha dado una nueva oportunidad en el amor con la también comunicadora. "Celebro porque se está formando en un hermoso vientre la niña de los ojos de todos los varones MENDOZA: mi primera niña, que cuando llegue el momento recibiré con amor, un orgullo amplio como el cielo y una alegría que se me nota mucho en estos días. Seguiré dando todo de mí para ser el mejor PADRE posible", escribió. ¡Muchísimas felicidades a los dos por tan buena noticia!

