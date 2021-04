Pareja cumple los deseos de unas niñas de 4 años tras encontrar su carta que viajó más de 650 millas El señor Alvin Bamburg encontró en Louisiana la carta que las gemelitas Luna y Gianella González habían soltado en un globo en Kansas ¡Y cumplió sus deseos! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta historia sí que es como de un cuento de hadas: Hace aproximadamente cinco meses, Leticia Florez-González, la mamá de sus hijas Luna y Gianella González, y residentes en Liberal, Kansas, ayudó a sus hijas 'mandar' una carta a Santa Claus usando un globo. Para su gran sorpresa el globo no solo voló muy alto, sino que también viajó más de 650 millas y cayó en manos de una pareja en Louisiana que al ver la tierna cartita no pudo resistirse a cumplir los deseos de las gemelitas de 4 años. "Hoy le mandamos carta a Santa Claus", informó a principios de diciembre pasado la madre de raíces mexicanas por medio de Facebook. El post llevaba fotos de Luna y Gianella emocionadísimas y empuñando un globo rojo en forma de estrella. Le acompañaba un video del momento en que el globo emprendió el viaje. El globo llegó hasta Grande Cane Louisiana, donde fue encontrado por Alvin Bamburg, residente en Shreveport, y quien encontró mientras llevaba a cabo una salida de cacería. Al abrir la carta Bamburg se percató de qué se trataba. También descubrió que las pequeñas pedían cosas sencillas: una pelota de Spider-Man, una muñeca de la película Frozen (Disney), un juguete de My Little Pony y sobre todo un cachorrito de carne y hueso. Luna and Gianella Santa list Credit: Leticia Flores-Gonzalez Luna and Gianella Santa list Credit: Leticia Flores-Gonzalez Alvin y Lee Ann Leopard con Luna y Gianella Gonzalez Credit: Leticia Flores-Gonzalez El enternecido caballero y Lee Ann, su mujer, se dieron a la tarea de rastrear a la familia de las pequeñas. Una vez localizada se pusieron a buscar por cielo mar y tierra un cachorrito. Ya reunidos los regalos la pareja hizo el viaje hasta el poblado de Liberal para sorprender a las gemelitas. "Mi familia está tremendamente agradecida con estas personas tan maravillosas que se juntaron para hacer de la carta de Luna & Gianella un deseo hecho realidad", exclamó la madre de las menores tras el encuentro con la pareja y con el adorable cachorrito al que han puesto por nombre Max. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Era un día frío y ventoso [la verdad] no esperé a que fuera a llegar tan lejos", exclamó la joven madre a Good Morning America. "Si puedes hacer a una persona sonreír", exclamó por su parte Bamburg, "créeme, no solo los ayudarás, sino que te hará sentir mucho mejor". Eso que ni qué.

