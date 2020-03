El 3 de cada mes se ha convertido en una fecha muy especial e imposible de olvidar para Ferdinando Valencia y su pareja, la también actriz Brenda Kellerman. Un 3 de agosto del año pasado ambos perdían a su hijo Dante después de una larga lucha contra la meningitis que padecía el recién nacido. “8 meses en mi vientre, 100 Días en mi vida y toda una eternidad en mi corazón. TE AMO DANTE. Adiós mi Dante”, escribía en ese momento devastada la mamá del pequeño.

Cuando se cumplen 7 meses de su partida, Brenda sigue recordando al pequeño con emotivos mensajes en sus redes sociales, como el que compartió el pasado martes 3 de marzo.

“No me he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas. No he muerto, aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar, seré la brisa que besara sus rostros, seré un recuerdo dulce que llegue a su memoria, seré esa página bonita de su historia. Perdón a todos, tomé únicamente uno de los primeros trenes y se me olvidó decirles. No me he muerto, solo me fui antes”, reza el conmovedor mensaje que compartió la pareja de Ferdinando a través de sus redes sociales y que fue publicado originalmente por el hermano de Brenda, Yeyito Kellerman, en su perfil de Instagram.

Si bien la muerte de un hijo es algo que nunca se supera, Ferdinando y Brenda han sobrellevado la dolorosa pérdida enfocándose en sacar adelante a su otro hijo, Tadeo, quien se ha convertido en el principal motor de sus vidas y la razón que los motiva a seguir adelante con una sonrisa.

El bebé hizo recientemente su debut en televisión en un sketch humorístico que protagonizaron sus famosos papás en el programa de Televisa Más Noche.

En lo que respecta al terreno laboral, Ferdinando regresó la semana pasada con gran éxito a las telenovelas de Televisa como parte del elenco de la comedia romántica Como tú no hay dos, ficción protagonizada por Adrián Uribe que se ha posicionado desde su estreno en el gusto del público.