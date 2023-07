Pareja de Carlos Calderón revela la razón "de peso" por la que su hijo no irá a la escuela El exconductor de Despierta América (Univision) y la actriz no enviaran, llegado el momento, a su hijo a la escuela. ¿Por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Calderón Carlos Calderón y su hijo | Credit: Mezcalent; Instagram León, el hijo de Carlos Calderón y Vanessa Lyon, no va a ir a la escuela. Aunque apenas va a cumplir en septiembre 2 años, sus papás ya decidieron que "va a estudiar desde casa". Pero, ¿por qué el exconductor de Despierta América (Univision) y la actriz del thriller Juego de mentiras (Telemundo) van a decantarse por el 'homeschooling' o educación en el hogar? Para Lyon existen varias "razones de peso" para apostar por este modelo educativo. Pero hay una que destaca por encima del resto. La actriz considera que el Estado "no educa", sino que "sirve para construir personas adeptas a su ideología", según reza un video que compartió este fin de semana a través de sus historias de Instagram. Vanessa Lyon Vanessa Lyon y su hijo | Credit: Instagram Vanessa Lyon "Por esta y otras razones de peso, León va a estudiar desde casa y su educación va a ser diferente", escribió junto a la grabación. "Él va a ser educado para ser líder, inteligente, empático, poniendo a Dios primero entre otras cosas de valor". Ante las preguntas que comenzaron a hacerle sus seguidores, Lyon especificó cómo será el modelo educativo que seguirá su hijo llegado el momento. "La escuela en casa es con una maestra como por Zoom, que recibe su clase en casa, en la laptop, luego tienes que hacer igual tareas, presentar exámenes, es lo mismo pero sin la influencia de todo esto. Y creo que puedes elegir qué tipo de escuela y qué tipo de educación, qué tipo de clases y materias y todo. Tengo que averiguar bien para darles bien la información". Carlos Calderón Carlos Calderón y su hijo | Credit: Instagram Carlos Calderón Si no va a la escuela, ¿cómo socializará León? La actriz ya pensó en eso: "Lo voy a meter en clases de todo en las tardes y ahí va a socializar con otros niños. Clases de todo, de tenis, de idiomas, de todo lo que le enriquezca como persona, como ser humano", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi hijo va a aprender taxes, finanzas, música, tocar instrumentos… Todo lo que lo haga un hombre completo, un hombre de valor", agregó. "Y sí se puede y muchos padres lo están haciendo, así que no tengan miedo de hacer 'homeschooling', la escuela en casa, porque muchos lo están haciendo, muchos no quieren que adoctrinen a sus hijos, muchos quieren un futuro mejor para sus hijos y esto se va a volver algo muy común. No le tengan miedo", comentó.

