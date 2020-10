Pamela Silva y su pequeño Ford abogan por los niños con cáncer La presentadora de origen peruano fomenta el sentido de ayuda en su pequeño hijo formando parte de una nueva campaña para recaudar fondos para el hospital infantil St. Jude. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que se convirtió en mamá, Pamela Silva está más involucrada y preocupada que nunca por el bienestar de la salud infantil, razón por la cual continúa con su misión de apoyar a causas que ayudan a niños. La presentadora de Primer impacto (Univision) se ha unido una vez más al noble trabajo del hospital St. Jude —y su campaña “Aplasta el cáncer”— que busca recaudar fondos para atender a los niños que actualmente padecen esta terrible enfermedad. Su misión como embajadora del hospital tiene un mayor significado para la presentadora este año, ya que en esta ocasión la acompaña en su cometido su pequeño hijo Ford, a quien dio a luz en abril. "El hospital St. Jude es una causa muy especial para mí. Ahora como madre estoy más consciente aun de que la salud de nuestros niños es lo más importante del mundo", dice Silva a PEOPLE EN ESPAÑOL. "Me da mucha alegría poder involucrar a Ford en esta iniciativa y desde pequeño fomentar en él la pasión de ayudar a otros". A través de un tierno video publicado en sus redes sociales —donde el pequeño de cinco meses es el protagonista— Silva retó a varios de sus colegas a unirse a la causa y luchar por el bienestar de los más pequeños. “Hoy iniciamos el reto #Smashcancer para apoyar la noble y salvadora misión del hospital St. Jude y Friends of St. Jude-Miami. Únete al reto y apoya a la causa”, escribió la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La orgullosa madre le pidió al pequeño Ford que aplastara la torta enfrente de él como símbolo de la erradicación de la enfermedad. Guiado por su madre, el bebé que afortunadamente goza de buena salud, cooperó y sonrió ante el reguero. “Mi hijo está, gracias a Dios, saludable, que era lo más importante para mí y estoy disfrutándolo”, dijo Silva a PEOPLE EN ESPAÑOL en agosto. “Lo veo más grande todos los días y quiero que se quede chiquitito". Desde que cumplió su gran sueño de ser madre, Silva se ha esforzado por ser una mamá ejemplar — tal y como lo ha sido su propia progenitora. El próximo 15 de octubre la periodista realizará un evento virtual con el fin de recaudar fondos para los niños de St. Jude e invitará a sus seguidores a “aplastar el cáncer juntos”.

