Pamela Silva: "Ha sido un primer día de la madres inolvidable" ¡Con este tierno mensaje la nueva mamá quiso felicitar a su primer bebé por haberle elegido a ella! ¡No te lo pierdas! Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de que Pamela Silva nos compartiera su primer paseo en el carrito de su bebé Ford, la co-presentadora de Primer Impacto deseó en su primer día de las madre, felicitar a su bebé por haberle elegido como mamá. Estas fueron las tiernas palabras que Pamela le regaló a Ford bajo una foto del recuerdo en la que la bella conductora se veía todavía embarazada. “Hijo, gracias por elegirme como tu madre. Desde que te tengo en mi vientre, siento que mi vida tiene un nuevo propósito. Ha sido un primer día de las madres inolvidable. ¡Te adoro Ford!” dijo la feliz mamá. La periodista peruana, que cuenta ahora con 38 años, también aprovechó para felicitar a todas las mamás del mundo y a una amiga en especial que también se estrenaba como mamá: “ ¡Feliz día a todos las mamitas! Y feliz primer día de las mamás también a mi amiga Karla García Costa”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace apenas una semana Pamela Silva nos compartía la primera foto de su bebé: “Hijo: eres mi gran sueño hecho realidad y la bendición más grande de mi vida. Gracias por permitirme sentir esta enorme felicidad. Tu llegada iluminó mi mundo y espero criarte como un ser de fe, que siempre irradie luz, amor y bondad. Te adoro. Le doy gracias a Dios por este maravilloso regalo y a todos ustedes, por sus lindos deseos”, dijo la feliz mamá primeriza con una enternecedora foto en la que ya mostraba una espléndida figura postparto.

