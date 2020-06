Pamela Silva revela la pesadilla que sufrió durante su embarazo En una entrevista a corazón abierto, la copresentadora de Primer impacto contó también porqué mantuvo su embarazo lejos del ojo público. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien el embarazo de la presentadora de televisión Pamela Silva fue bendecido, la hoy mamá primeriza experimentó momentos de temor durante la dulce espera de su pequeño Ford y sufrió una pesadilla que hasta el día de hoy la lleva casi al borde de las lágrimas. En un entrevista en el programa Sal y pimienta (Univision), la comunicadora peruana dijo que aunque durante su embarazo no tuvo muchos sueños desagradables, recuerda uno que sí la inquietó sobremanera: “Llegaba a casa sin mi bebé, veía la cuna vacía y que todo lo que tenía preparado se quedaba vacío”. “Imagínate ir preparada psicológicamente para un parto natural, que luego se adelantó y después que te digan no, es cesárea de emergencia porque algo le está pasando al bebé... que se [le] bajó la presión, entonces es como una pesadilla”, recordó la periodista sobre la llegada de Ford en un hospital de Miami en medio de la pandemia del coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Visiblemente emocionada agregó lo difícil que es para ella imaginar lo que siente una madre que regresa del hospital, luego de dar a luz, sin la esperanza de que su bebé se una a ella. En sí, su peor sueño se convirtió en realidad: Silva tuvo que regresar del hospital sola tras el nacimiento de su hijo y le tocó esperar 10 días para que el bebé prematuro fuera dado de alta antes de poder llevarlo a casa. Aclaró que una de las razones por las que mantuvo su embarazo alejado del ojo público se debió a que era de alto riesgo; tampoco le gusta ser la protagonista de las noticias, dijo Silva, quien en enero solicitó el divorcio del ejecutivo de televisión César Conde —quien no es el padre de su hijo, según documentos presentados por ambas partes en una corte de Miami. “No quiero ser la protagonista. Lo que disfruto y a lo que me dedico es contar historias; sí me incomoda ser la historia”, aseguró Silva al copresentador de Sal y pimienta, Jomari Goyso. La periodista estará fuera del aire, en licencia de maternidad, hasta mediados del verano.

