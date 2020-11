Close

¡Así prepara Pamela Silva sus primeras Navidades junto a su bebé Ford Liam! La conductora de Primer impacto acudió con su bebé a comprar el primer árbol de Navidad del pequeño. ¡No te lo puedes perder! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La bellísima Pamela Silva vive con mucha emoción la primera Navidad de su hijo Ford Liam, a punto de que diciembre de el pistoletazo de salida para las entrañables fiestas. Sin duda, éstas serán unas de las más felices hasta ahora para esta mamá primeriza, enamorada de su bebé, quien acaba de cumplir siete meses y así de hermoso lo presumía en las redes: El pequeño acaba de celebrar también su primer Día de Acción de Gracias y así de seriecito pudimos verle, con su atuendo formal para la clásica cena de Thanksgiving, con pajarita y tirantes, frente al cartel con su nombre sobre la mesa para asegurarse que nadie le arrebatara su lugar, aunque la sillita de bebé no daba lugar a mucha confusión con el resto de los comensales, pero nunca se sabe… ¡El muñeco ya está hecho todo un señorito! Como era de esperar, la mamá de Ford acudió estos días a recoger su árbol de Navidad y al parecer el pequeño tuvo mucho que decir al respecto, a juzgar por sus palabras bajo la divertida imagen: “¡Este está perfecto, mamá! Con toda la familia escogiendo mi primer arbolito navideño”, decía el texto bajo la foto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “El es nuestro mejor regalo. Preparándonos para la primera Navidad de Ford”, escribía su mamá bajo otra instantánea del mismo día. Con esos bellos ojos, claramente heredados de su mamá, el bebé lleva todo el año derritiendo a los fans de la conductora. “¡Listo para el frío!” parecía decir con su lindo outfit de Bambi. ¡Feliz primera Navidad!

