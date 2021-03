¿A Pamela Silva le preocupa que su hijo no tenga una figura paterna? Ella responde En entrevista, la reportera peruana Pamela Silva reveló si le preocupa que su hijo Ford no tenga una figura paterna; también contó en qué se parece a ella, si le dará o no un hermanito o hermanita, su podcast Motherish y más. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de Primer Impacto (Univision), Pamela Silva, está fascinada con la acogida que ha logrado su podcast Motherish, junto a la ejecutiva de Facebook, Karen Comas. "Estoy contenta. Motherish es mi primer proyecto en inglés, [estoy] muy entusiasmada, yo creo que siempre uno llega a una faceta a nivel profesional que tiene que buscar nuevos retos", dijo la periodista peruana en entrevista con MezcalTV. Viendo tus fotos de bebé, ¿qué crees que Ford ha sacado de ti? "Yo creo que tiene mucho de mí. Mis cachetes, mis ojitos, todo lo bonito lo sacó a la mamá, y también la personalidad", contó. "Yo creo que Ford es un niño, como mi mamá decía, que yo de chiquita era muy tranquila, muy cariñosa, muy risueña, y él también es así; él se ríe con todo el mundo, es muy social". Siendo mamá soltera, ¿te preocupa que no tenga una figura paterna? "No me preocupa porque él tiene una gran figura paterna. Creo que la gente va a tener que escuchar el podcast para conocer más sobre Ford también; pero no, preocupación en ese entorno no tengo ninguna", admitió. "Mi hijo es un hijo que no le falta de nada, gracias a Dios. Estoy muy agradecida, es un niño feliz, saludable, y que tiene todo lo que tiene que tener". ¿En el podcast revelarás la identidad del papá? "No, yo no he dicho eso. Tienen que sintonizar para ver qué más vamos a compartir". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y ¿le vas a dar un hermanito o hermanita? "Solamente Dios sabe. Yo siempre digo 'Dios es el que manda', uno nunca sabe, pero sí me gustaría que tuviera un hermanito".

