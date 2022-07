¡Exclusiva! Pamela Silva habla de su vida con su hijo Ford ¿Su corazón tiene otro dueño? Pamela Silva ama ser la mamá de Ford. Tanto disfruta la maternidad que desea tener más bebés. ¿Está enamorada? Esto nos contó la copresentadora de Primer impacto (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pamela Silva ha encontrado en su hijo Ford su mayor fuente de alegría y de inspiración. La copresentadora de Primer impacto (Univision) disfruta tanto su rol de mamá que la ilusiona la idea de tener más hijos. "Ha sido una experiencia inolvidable y única", dice sobre la maternidad. "Ahora entiendo porque la gente sigue queriendo bebés". La periodista peruana está abierta al amor, a volver a casarse y tener más hijos. "Sí me llena de ilusión la idea de rehacer mi vida, encontrar una pareja, de tener más bebés. Yo quiero tener otro bebé, si se da, tampoco tengo todo el tiempo de la vida. Me encantaría establecer una familia formal. Yo creo en la familia, creo en el matrimonio y sí me gustaría eso en mi futuro", afirma Silva, de 40 años. "Tampoco lo quiero forzar. Me estoy enfocando en tener relaciones saludables a nivel personal, profesional, con todas las personas en mi vida". Cuidarse ella misma, y pasar tiempo de calidad con su hijo, son dos prioridades de Silva. "Quiero que Diosito me de todos los años de vida para estar al lado de mi hijo", confiesa. "Por eso la salud y los ejercicios son más importantes ahora. Lo dejo en el colegio y durante esa primera hora trato de hacer algún tipo de ejercicio, entrenar, soul cycle, correr. Trato de agendarlo como si fuera trabajo. Cuando era joven me enfocaba más en lo exterior en vez de lo interior, ahora entiendo que hay que trabajar en uno espiritualmente y mentalmente, y después todo lo demás cae en su lugar". Pamela Silva Credit: Instagram/ Pamela Silva Ver a su hijo crecer la llena de fuerza. "¡Es increíble cómo pasa el tiempo! Ya Ford tiene 2 años", reflexiona. "La maternidad me cambió físicamente, emocionalmente, en todo el sentido de la palabra. Tenía mucha presión como trabajo en televisión de regresar a la Pamela antes de mi bebé, pero esa Pamela nunca va a regresar. Ahora, dos años después, es que por fin me siento lo más saludable que he estado. Estoy en el peso que quería estar, me siento ya mentalmente mucho más estable, más en control", afirma. Encontrar un balance entre su carrera, su vida personal y su rol de mamá ha sido un buen reto. "Me doy ya sea media hora o 45 minutos que me dedico a mí solamente. Comencé a caminar media hora y a 15 minutos meditar, leer, hacer algo para mí", cuenta la copresentadora del podcast Motherish (Uforia). "Siempre ha sido muy importante dedicarme tiempo a mí, porque si soy una mujer que me siento bien físicamente y emocionalmente, también Ford va tener una mamá que va a ser mucho más fuerte y saludable". Pasar tiempo con su bebé —ya sea llevándolo por primera vez al parque de atracciones de Disney o vacacionando con él en República Dominicana— la hace muy feliz. "La maternidad no es solamente posar con tu bebé para Instagram cuando está risueño y todo está bonito y alegre, la maternidad también conlleva un montón de cosas y a veces uno se cuestiona si está haciendo un buen trabajo o no", reconoce Silva. "Creo que lo más importante es compartir nuestras historias y mostrarnos vulnerables para que otras mamás que estén pasando por momentos estresantes con sus hijos sientan que no están solas". La mamá estrella —quien es parte de Los 50 Más Bellos de People en Español este año— vive impresionada con su hijo Ford. "Ahora que está más grande me encantan sus reacciones. Creo que los niños son las personas más auténticas y más honestas que existen en este planeta. Me encanta compartir con él y ver el hombrecito que se está formando. Poder estar en primera fila viendo el crecimiento de mi hijo es lo que más disfruto". Esta etapa de paz y salud es algo que agradece profundamente. "Estamos disfrutando la calma después de la tormenta. Han sido unos años de muchos retos para todos y creo que eso nos ha unido mucho", reflexiona sobre la pandemia. "La gente está más unida, más empática, más sensible y estamos disfrutando de la calma después de estos retos que hemos enfrentado".

