Pamela Silva celebra los 2 años de su hijo Ford con divertida fiesta de dinosaurios Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería cumpleanos 2 hijo pamela silva ford dinosaurios Credit: Pamela Silva IG La periodista Pamela Silva celebra por todo lo alto los 2 años de su hijo ford con una bellísima fiesta de 'Dinosaurios' Empezar galería Linda celebración cumpleanos 2 hijo pamela silva ford dinosaurios 1 Credit: Pamela Silva IG La periodista Pamela Silva celebró el cumpleaños número dos de su hijo Ford con una linda fiesta con temática de dinosaurios. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Un sueño hecho realidad cumpleanos 2 hijo pamela silva ford dinosaurios 1 Credit: Pamela Silva IG "Dos años de la felicidad más pura y bella. Eres alegre, observador, amante de los carros y los dinosaurios, te fascina bailar y das los mejores abrazos. Eres un sueño hecho realidad. Feliz cumpleaños hijo mío", escribió en su Instagram. 2 de 7 Ver Todo Temática de dinosaurios cumpleanos 2 hijo pamela silva ford dinosaurios 1 Credit: Pamela Silva IG En la velada, no pudieron faltar los globos en tonos crema y verdes. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Pastel delicioso cumpleanos 2 hijo pamela silva ford dinosaurios 1 Credit: Pamela Silva IG El pastel de cumpleaños de Ford también estuvo decorado con figuras de dinosaurios. 4 de 7 Ver Todo Atenta a cada detalle cumpleanos 2 hijo pamela silva ford dinosaurios 1 Credit: Pamela Silva IG La copresentadora de Primer Impacto (Univision) cuidó cada detalle, desde el pastel de cumpleaños hasta la comida que se sirvió a los invitados. 5 de 7 Ver Todo ¡Qué grande está! cumpleanos 2 hijo pamela silva ford dinosaurios 1 Credit: Pamela Silva IG Fue en marzo cuando Silva presentó en exclusiva al papá de su hijo Ford y posó junto al bebé en la portada de People en Español. "No puedo contar la historia de mi hijo sin contar la historia de su papá", dijo. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Feliz cumpleaños Ford! ¡Feliz cumpleaños Ford! 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

