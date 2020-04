Confirmado: Pamela Silva ya es mamá La periodista peruana le dio la bienvenida a su primogénito en un hospital de Miami. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Pamela Silva ya es mamá. “El niño efectivamente ya nació”, confirmó una fuente a People en Español. Como era de esperarse, Silva actualmente se encuentra en licencia de maternidad y se mantendrá alejada del show que ha conducido por años, Primer impacto (Univision), por varias semanas. “Supuestamente, ella regresará [al programa] en tres meses”, agregó la fuente. Image zoom Omar Cruz La noticia sobre el nacimiento del primogénito de la periodista la dio a conocer Javier Ceriani el jueves, 23 de abril, a través de las redes sociales. “Pamela Silva se convierte en una hermosa mamá de un varón”, escribió Ceriani. "Nació el miércoles". En enero, Silva oficializó su separación de su esposo César Conde, presidente de NBCUniversal Telemundo Enterprises y NBCUniversal International Group, al presentar una demanda de divorcio en la ciudad de Miami, donde ella reside. En los documentos del tribunal se dio a conocer que Silva estaba embarazada y tanto ella como Conde aceptaban que el hijo no era del ejecutivo de televisión. "Por política de la empresa no comentamos sobre temas personales de nuestros empleados, incluidos los ejecutivos", rezó un comunicado de prensa de NBCUniversal cuando estalló esa noticia. Hasta el día de hoy, Silva no ha hecho ningún comentario sobre su divorcio, su maternidad o sobre la identidad del padre de su criatura. ¡Felicidades a la nueva mamá y mucha salud a su bebito! Advertisement

Confirmado: Pamela Silva ya es mamá

