¡El hijo de Pamela Silva cumple tres meses y su mamá lo celebra a lo grande! La orgullosa mamá compartió unas entrañables fotos de su bebé Ford donde luce cada vez más guapo y grande, ¡además de muy sonriente! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Feliz y profundamente enamorada, Pamela Silva presumió de su gran amor, su bebé Ford, que acaba de cumplir los tres meses de vida. La periodista mostró fotos de su retoño que luce cada vez más grande y guapo. Su carita ya empieza a hacer sus primeros gestos y esboza preciosas sonrisas que la co-presentadora de Primer impacto quiso compartir a través de Instagram con sus fieles seguidores. Vestido con un lindo traje de una pieza, el pequeño posa con mami y también solito para celebrar un nuevo mes de vida y de felicidad para toda la familia. Image zoom IG/Pamela Silva SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque al principio y por ser tan chiquitito, Pamela lo mantuvo al margen de los focos, ahora lo muestra orgullosa. Ford ha llegado a su vida para llenarla de amor y bendiciones y, sobre todo, para ver cumplido el sueño de convertirse en madre. Después de un tiempo centrada en cuerpo y alma y durante 24 horas a su pequeño, la peruana ya está de vuelta en su programa para seguir dándonos la última hora de lo que pasa en el mundo. Eso sí, siempre protegida y cumpliendo el protocolo de seguridad que se requiere debido a la pandemia que ha convertido a Florida en el epicentro principal del virus. ¡Gracias por hacernos cómplices de estos momentos tan especiales para ti!

Close Share options

Close View image ¡El hijo de Pamela Silva cumple tres meses y su mamá lo celebra a lo grande!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.