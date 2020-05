Con lágrimas Pamela Silva muestra a su bebé: "Mi gran sueño de ser madre se ha convertido en realidad" Pamela Silva muestra en televisión a su bebé recién nacido. ¡Mira la tierna imagen! By Carole Joseph Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Después de todo el misterio que rodeó el embarazo de Pamela Silva, la periodista presentó este lunes en Primer impacto (Univision) a su hijo, Ford, al que dio a luz el pasado abril. “Era la noticia que había querido dar desde hace mucho tiempo”, dijo Silva llorando de emoción, mientras sostenía a su bebé. "Son lagrimas de mucha alegría. [Mi] gran sueño de ser madre se ha convertido en realidad”. La peruana presentará al pequeño en su hogar de Miami en la próxima edición de People en Español, que sale a la venta a finales de junio. "Quiero dar las gracias a los televidentes", dijo Silva. "Mi hijo está muy saludable, está en casita. Pronto podré compartir más con todos ustedes". Al igual que los seguidores del Primer... fue hasta el día de hoy que la madre de Silva, Rosario Rodríguez, conoció a su nieto. "Estábamos ansiosos de conocerlo y por fin pudimos verlo por primera vez", dijo emocionada. Rodríguez. "Es demasiado, es bello y está sanito". Michelle Galván, fue la encargada de dar la gran noticia y entrevistar a su compañera. "Vamos a compartir este regalo de vida, este regalo que Dios nos ha dado", dijo Galván con emoción. "Es algo sin precedentes que hayamos coincidido [embarazadas]". y agregó. "Nunca te había visto tan feliz". Image zoom De hecho, Silva, -que aclaró que nunca es tan sentimental-, acepta que jamás había sentido tanto amor y felicidad. "La verdad, no había llorado tanto desde que llegó mi hijo a este mundo. Es el príncipe de mis sueños, [es más], superó todos mis sueños", dijo. "Le doy las gracias a Dios por toda su gloria y por este regalo. Siempre va a ser un niño muy querido y va a congtar con mi apoyo incondicional". La primera aparición en público de Silva después de que se convirtiera en madre fue el domingo en el baby shower virtual de su compañera, Michelle Galván. La periodista presumió una sonrisa de oreja a oreja. “Ella está muy feliz”, dijo una fuente a People en Español. Image zoom No es para menos, luego de que Silva estuviera en el ojo del huracán desde que se hizo oficial su separación de su esposo César Conde, presidente de NBCUniversal Telemundo Enterprises y NBCUniversal International Group, con la presentación de una demanda de divorcio. Image zoom Pamela Silva David Becker/Getty Images for LARAS En los documentos presentados al tribunal se dio a conocer que Silva estaba embarazada y tanto ella como Conde aceptaban que el hijo no era del ejecutivo de televisión. "Por política de la empresa no comentamos sobre temas personales de nuestros empleados, incluidos los ejecutivos", dijo un comunicado de prensa NBCUniversal cuando transcendió la noticia.

Close Share options

Close View image Con lágrimas Pamela Silva muestra a su bebé: "Mi gran sueño de ser madre se ha convertido en realidad"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.