Pamela Silva confiesa que casi rompe a llorar por lo que hizo su hijo Ford Pamela Silva abre su corazón en el primer episodio de su podcast Motherish y comparte anécdotas conmovedoras sobre sus vivencias con su hijo, Ford. Por Lena Hansen Algo que hizo su hijo Ford llevó a Pamela Silva al borde de las lágrimas. La copresentadora de Primer impacto (Univision) unió fuerzas con la ejecutiva de Facebook Karen Comas para presentar el nuevo podcast Motherish, en el que comparten sus experiencias como mamás primerizas. Durante el primer episodio, grabado en el garaje de la casa de la periodista peruana en Miami, confesó que su bebé la ha hecho descubrir su lado más vulnerable. "Mi hijo ya se sienta solo, casi lo logra, lo cual es emocionante, pero también me rompió el corazón porque lo vi y me recordó lo independiente que es", revela sobre Ford, de 6 meses. "Tuvo dos hitos o momentos importantes, se está sentando y le está saliendo el primer dientecito. Aún es un bebé obviamente, pero me di cuenta de lo rápido que está creciendo y eso fue algo muy emotivo para mí". Image zoom Credit: IG Pamela Silva Silva también habló de la maternidad y las redes sociales. "Cuando te conviertes en mamá quieres que lo que compartes en redes sociales sea todo maravilloso, increíble y mágico, y que sea simbólico de lo que tú crees que debe ser la maternidad, pero la realidad a veces es muy diferente a lo que estás publicando sobre cómo te sientes", admite la ganadora del premio Emmy. La periodista admite que se sintió culpable al tener que regresar a trabajar cuando su bebé tenía apenas 4 meses. Al ver una publicación en redes sociales de Karen Comas, donde confesaba que tuvo "muchos momentos oscuros" durante su experiencia posparto, Silva admite que se sintió conectada emocionalmente con su amiga. "Hay un espectro muy grande de diferentes sentimientos que puedes experimentar", dice Comas sobre la primera etapa de una mujer como madre, cuando se está estrenando en este rol. Image zoom Credit: Karla Garcia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Comas, quien es mamá de Victoria, de 19 meses, compartió en el podcast que la primera vez que se duchó al llegar a casa del hospital tras dar a luz a su hijo comenzó a llorar desconsoladamente. "Tuve esta crisis emocional masiva en la ducha. Había tenido una cesárea y no podía ni secarme las piernas. Me sentía tan frustrada", recuerda. Comas admite que no sabía de dónde venía su tristeza. "Tenía esta voz oscura y pesimista en mi cabeza todo el tiempo", revela. Silva añade que el podcast tiene como misión crear una comunidad virtual solidaria, en la que las mamás puedan apoyarse en vez de juzgarse entre ellas. Image zoom Credit: Instagram/ Pamela Silva Comas logró vencer su ansiedad tras buscar ayuda profesional y dice que compartir sus vivencias en las redes sociales la ayudó a ella y a otras mujeres que se sintieron identificadas con su testimonio. "Estás en medio de una pandemia, encerrada en la casa y tienes un bebé recién nacido, es mucho", confiesa Silva, quien se describe como mamá soltera. Image zoom Credit: Instagram/ Pamela Silva "Tengo a mi hermana, a mi madre, a mis amigas y no siento vergüenza de pedir ayuda todo el tiempo", confiesa la presentadora. "Eso ha hecho una diferencia enorme emocionalmente y físicamente, me ha permitido disfrutarlo. Cuando tengo momentos que son difíciles, soy muy productiva a la hora de prevenir una crisis emocional. He tenido unas cuantas definitivamente" relata. "Creo que ese es el punto de este podcast: compartir ese lado humano".

