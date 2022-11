Padre apoya a su hijo pequeño de 6 años criticado en la escuela por pintarse las uñas "¡Estoy tan orgulloso de él!" Doug Weaver, un maestro y padre de familia residente en Missouri, aplaudió el valor de su hijo Finley al enfrentar a quienes lo criticaron en el colegio. "Sigue haciendo lo que haces". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Doug Weaver Credit: TkTok: Doug Weaver Un padre de familia residente en Missouri que colgó un video en redes para demostrar lo orgulloso que está de su hijo por defenderse de las críticas hechas en su contra por acudir a la escuela con las uñas pintadas. Y ahora el video se ha hecho viral. En el clip publicado en la plataforma de TikTok el pasado 4 de noviembre se observa a Doug Weaver, de 34 años —y quien en dicha plataforma publica bajo el nombre de @dougweaverart— sentado en su auto y abordando el tema con un cierto aire de frustración. "El fin de semana mi hijo quería que le pintáramos las uñas y entonces se las pintamos", afirmó Weaver, quien ejerce la profesión de maestro de arte y también es artista plástico sobre lo ocurrido a su hijo Finley, de 6 años. "El lunes regresó de la escuela y nos dijo que tres niños de su clase le dijeron que 'pintarse las uñas es solo para niñas'. [Mi hijo] les respondió que 'nada es solo para niños o solo para niñas'". "Entonces le pregunté que qué pensaban de eso. Él dijo que uno de ellos le creyó pero que dos de ellos no le creyeron. [Entonces] le pregunté: ¿cuántos niños hay en tu clase?. Me dijo que once", prosiguió Weaver. "Entonces once niños en tu clase y tres de ellos tienen un problema con esto? ¿Qué tal los otros ocho niños? Entonces mi hijo me dijo que ellos ni siquiera lo notaron". "Así terminamos hablando de que siempre habrá alguien que quiera cambiar algo de nosotros para que nos parezcamos a ellos o para que seamos más como ellos creen que debemos ser", finalizó el padre de familia. "Pero habrá gente a la que le gustes tal y como eres. Le dije a mi hijo que algunas veces quienes hablan mucho y demasiado escandaloso son las malas". @@dougweaverart SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video ha conmovido a muchos en la plataforma y además de haber acumulado hasta el momento más de 1.2 millones de vistas, también ha cosechado un sinfín de comentarios de apoyo para el joven papá y su hijo. "Sigue haciendo lo que haces; eres un excelente papá", exclamó un usuario de TikTok. "¡Su respuesta fue perfecta!", exclamó una usuaria más. "Él va a ser un niño tan dulce". "EN TikTok veo a mucha gente que habla de problemas similares e ideas similares", exclamó Weaver al programa Good Morning America . "Una de las razones por las que quiero colgar este contenido es porque soy un hombre heterosexual cisgénero. No se escucha que hombres hetero cis hablen mucho de esto. Es difícil de encontrar [este tipo de contenido] porque es más difícil hablar de ello".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Padre apoya a su hijo pequeño de 6 años criticado en la escuela por pintarse las uñas "¡Estoy tan orgulloso de él!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.