Exclusiva: Pablo Azar y Ana Carolina Grajales ya son papás Tras anunciar en noviembre que esperaban un bebé, Pablo Azar y Ana Carolina Grajales ya tienen en sus brazos a su nene y dan sus primeras declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El noviembre de 2022, Pablo Azar y Ana Carolina Grajales dieron a conocer que estaban a la espera de su primer bebé. Así, el 11 de febrero del año siguiente realizaron el baby shower de su primogénito cuyo nombre sería Mateo Azar Grajales. La celebración estuvo rodeada de amor y la pareja de actores fue acompañada por amigos y familiares, quienes degustaron de una deliciosa comida, una vasta mesa de dulces y deliciosos pasteles. Ahora, los famosos cuentan en exclusiva que el nene nació a las 12:30 am del 8 de mayo de 2023 en el Hospital Providence Holy Cross de San Fernando Los Angeles. Si bien se esperaba que fuera un parto natural, hubo una complicación con el cordón umbilical y se debió practicar una cesárea. Ahora, los felices padres dan a conocer su sentir tras recibir en sus brazos a su primogénito. "El sentimiento de ser padre por primera vez es indescriptible", confesó Azar a People en Español. "Estamos muy emocionados de comenzar esta nueva etapa de nuestras vidas y seguir creciendo nuestra hermosa familia". Pablo Azar y Ana Carolina Grajales Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, mamá no pudo ocultar su emoción ante la llegada de su bebé. "Que experiencia tan poderosa, enriquecedora e inolvidable finalmente conocer a este tesorito que llevaba 9 meses creciendo dentro de mí", confesó. "El amor de madre es algo que no se puede entender hasta que se viven en carne propia". Pablo Azar y Carolina Grajales Credit: Ian B Morales vía Mediaconceptspr Pablo Azar y Ana Carolina Grajales dejaron claro que este es un momento muy especial para ellos el tener a Mateo a su lado. Así la actriz cumple el sueño que un día compartió. "Poder formar una familia al lado del amor de mi vida es realmente inexplicable", comentó a People en Español en aquel momento.

