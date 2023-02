Así fue el baby shower de Pablo Azar y Ana Carolina Grajales Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Pablo Azar y Ana Carolina Grajales baby shower Credit: Cortesía Pablo Azar/ MediaconceptsPR Fue en la Ciudad de México en donde los actores Pablo Azar y Ana Carolina Grajales celebraron el primer baby shower de su bebé Mateo. ¡Todo lo que pasó en la fiesta aquí! Empezar galería México lindo y querido Pablo Azar y Ana Carolina Grajales baby shower Credit: Cortesía Pablo Azar/ MediaconceptsPR Ciudad de México fue el escenario en donde los actores, Pablo Azar y Ana Carolina Grajales celebraron el baby shower de su bebé Mateo. En noviembre cuando la pareja anunció al mundo que estaban esperando a su primer bebé. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio El amor verdadero Pablo Azar y Ana Carolina Grajales baby shower Credit: Cortesía Pablo Azar/ Mediaconceptspr "Poder formar una familia al lado del amor de mi vida es realmente inexplicable", dijo Azar a People en español en noviembre. 2 de 8 Ver Todo Somos esposos Pablo Azar y Ana Carolina Grajales baby shower Credit: Cortesía: Pablo Azar/ Mediaconceptspr Fue una fiesta llena de amor en la que los esposos disfrutaron a lo grande. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Comida única Pablo Azar y Ana Carolina Grajales baby shower Credit: Cortesía Pablo Azar/ MediaconceptsPR En la celebración, los invitados gozaron de todo. De hecho, hasta los chicharroncitos mexicanos y salsas picantes adornaron la mesa de la comida. ¡Qué rico! 4 de 8 Ver Todo Colombia y México unidos Pablo Azar y Ana Carolina Grajales baby shower Credit: Cortesía Pablo Azar/ MediaconceptsPR La familia de Ana viajó desde Colombia para estar presente en el baby shower y también para conocer a la familia de Pablo. 5 de 8 Ver Todo Lo que merece la pena Pablo Azar y Ana Carolina Grajales baby shower Credit: Cortesía Pablo Azar/ MediaconceptsPR "Aunque el éxito y la profesión es importante, la familia es mi prioridad número uno", dijo a Azar en noviembre. "Poder formar una familia con la mujer que amo es el inicio de una vida llena de bendiciones". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mucho color Pablo Azar y Ana Carolina Grajales baby shower Credit: Cortesía Pablo Azar/ MediaconceptsPR El protagonista de Aurora y El talismán conoció a Grajales durante las grabaciones de una telenovela y el flechazo fue instantáneo. Desde ese instante, el resto es historia y hoy la pareja está formando una hermosa familia. 7 de 8 Ver Todo Delicioso Cake Pablo Azar y Ana Carolina Grajales baby shower Credit: Cortesía Pablo Azar/MediaconceptsPR Además del amor, claro que el delicioso pastel de chocolate también fue el protagonista del evento. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

