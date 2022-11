Pablo Azar y Ana Carolina Grajales esperan a su primer bebé Los actores Pablo Azar y Ana Carolina Grajales compartieron en exclusiva con People en español que se convertirán en padres. ¡Los detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Carolina Grajales y Pablo Azar pregancy reveal Credit: Mediaconceptspr Pablo Azar y su novia, la también actriz Ana Carolina Grajales terminan el 2022 recibiendo la mejor de las noticias: ¡Se convertirán en padres! "Hoy poder estar a unos meses de conocer el fruto de nuestro amor es un verdadero sueño cumplido", dijo en exclusiva Grajales, protagonista de telenovelas Un nuevo amor y Silvana sin lana. "Poder formar una familia al lado del amor de mi vida es realmente inexplicable". Ana Carolina Grajales y Pablo Azar pregancy reveal Credit: Mediaconceptspr Azar, por su parte, tampoco repara en expresar el amor que siente por su compañera de vida. "Aunque el éxito y la profesión es importante, la familia es mi prioridad número uno", dice el artista. "Poder formar una familia con la mujer que amo es el inicio de una vida llena de bendiciones". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El protagonista de Aurora y El talismán conoció a Grajales durante las grabaciones de una telenovela y el flechazo fue instantáneo. Ana Carolina Grajales y Pablo Azar pregancy reveal Credit: Mediaconceptspr "Sin lugar a duda nuestra historia de amor ha sido un cuento de hadas", cuenta la actriz de raíces colombianas. "Hoy, poder estar a unos meses de conocer el fruto de nuestro amor es un verdadero sueño cumplido". Ana Carolina Grajales y Pablo Azar pregancy reveal Credit: Mediaconceptspr ¿Quieren niño o niña? "Estamos muy emocionados y llenos de ilusión con la llegada de este bebito(a) a nuestras vida", confiesa Azar. y Grajales finaliza. "Agradecemos primeramente a Dios por este gran regalo para nuestras vidas en estas fiestas".

