Ozuna Digital Cover - DO NOT REUSE

Ozuna Digital Cover - DO NOT REUSE

Desde que empezó a disfrutar de las mieles del éxito y su nombre se dejaba escuchar en todas partes, Ozuna siempre tuvo algo muy claro. "He logrado crear un balance y separar [la fama de mis hijos]", resalta el cantante de sus retoños, Sofía Valentina y Jacob Andrés. "Para ellos yo soy papá, como cualquier otro, que trabaja todos los días para brindarles un buen futuro".

Todo de la mano de su compañera de vida, Taina Marie Meléndez. "Desde que la conocí, me enamoré de ella y me convencí de que era la mujer con quien quería formar una familia", acota orgulloso el intérprete de "El farsante". "Y más que eso, siempre me ha motivado a perseguir mis sueños". Por eso, agrega convencido, "Dios [la] puso en mi camino para acompañarme en la vida y ver crecer nuestros hijos juntos".

En casa, junto a sus amores, Ozuna no solo goza de lo lindo viendo películas, dibujando y practicando deportes. "Me disfruto también verlos imitarme cantando. Me hacen reír mucho con sus ocurrencias", cuenta. "Me gusta mucho viajar, irme de vacaciones con ellos y pasar el mayor tiempo que pueda en familia".

¿Los apoyaría si siguen sus pasos? "Estaré con ellos en lo que quieran hacer", promete. "Como todo padre que desea lo mejor para sus hijos".

Por ello, para Ozuna la paternidad no es solo cosa de un día al año. "¡Yo celebro ser padre todos los días! Mis hijos llenan mi vida de felicidad", advierte el artista, quien el próximo domingo estrenará "Mi niña", canción dedicada a su hija. "Ese día en especial lo celebraré con ellos, por supuesto, y la familia".

De su fiesta, sus proyectos y su vida en familia, el reguetonero compartió con People en Español.

"He logrado crear un balance y separar [la fama de mis hijos]. Para ellos yo soy papá, como cualquier otro, que trabaja todos los días para brindarles un buen futuro" Ozuna

Ozuna Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: Alexander Reggie Vazquez/@reggielavision

¿Cuáles son los planes que tienes para celebrar el Día del Padre esta semana?

¡Yo celebro ser padre todos los días! Mis hijos llenan mi vida de felicidad. Ese día en especial lo celebraré con ellos, por supuesto, y la familia.

¿Qué es lo que has aprendido de tus hijos?

Mis hijos me han enseñado que luego de Dios, la familia es lo más importante. De ellos aprendo cada día lo que es el amor puro e incondicional.

Ser padre para ti es…

Para mí, ser padre es la bendición más grande que me ha regalado Dios. Es esa etapa de la vida cuando tus metas y prioridades cambian. Es una responsabilidad enorme de cuidar y proteger a tus seres más preciados, y de encaminarlos para que se conviertan en personas de bien.

"Mis hijos me han enseñado que luego de Dios, la familia es lo más importante" ozuna

¿Qué es lo que más disfrutas hacer junto a ellos?

¡Yo disfruto hacer todo con ellos! En especial cantar, bailar, dibujar, practicar deportes, ver películas juntos. Ellos tienen mucha energía. Me disfruto también verlos imitarme cantando. Me hacen reír mucho con sus ocurrencias. Otra cosa que me gusta mucho es viajar, irme de vacaciones con ellos y pasar el mayor tiempo que pueda en familia.

Ozuna Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: Alexander Reggie Vazquez/@reggielavision

¿Cuál es el principal consejo que te ha dado tu mamá para criar a tus hijos?

Que tengan una base de fe es lo más importante, que aprendan y conozcan la palabra de Dios, e inculcarle valores. Y que les dé la confianza de que me vean no solo como su papá, sino también como el mejor amigo, que siempre estará ahí para ellos.

La madre de tus hijos es para ti…

Desde que la conocí, me enamoré de ella y me convencí de que era la mujer con quien quería formar una familia. Y más que eso, siempre me ha motivado a perseguir mis sueños, me ha apoyado en todo. Soy muy afortunado de tenerla en mi vida. Es una madre excelente.

¿Por qué elegiste a tu pareja como compañera de vida y madre de tus hijos?

Porque no solo es una mujer hermosa, también es luchadora, responsable, valora mucho la familia. Por todas sus cualidades, siempre supe que era la mujer que Dios puso en mi camino para acompañarme en la vida y ver crecer nuestros hijos juntos.

"[Tania Marie] es una mujer hermosa, también es luchadora, responsable, valora mucho la familia. Por todas sus cualidades, siempre supe que era la mujer que Dios puso en mi camino para acompañarme en la vida" ozuna

¿Cuál de tus dos hijos se parece más a ti y cuál a su mami?

Pues yo diría que ambos tienen algo de los dos. Sofía es mi primogénita, la princesa hermosa de papá, pero dulce y noble como su mamá. Jacob es mi cómplice en todo, ¡siempre activo como su papá!

Ozuna Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: Alexander Reggie Vazquez/@reggielavision

Si quisieran seguir tus pasos, ¿los apoyarías?

Los apoyaré y estaré con ellos en lo que quieran hacer, como todo padre que desea lo mejor para sus hijos, siempre tratando de guiarlos por el camino correcto.

Has logrado que tu vida personal y familiar no esté bajos los reflectores, ¿cómo has hecho para que tu familia no se vea afectada por la fama?

He logrado crear un balance y separar una cosa de la otra [la fama de mis hijos]. Para ellos yo soy papá, como cualquier otro, que trabaja todos los días para brindarles un buen futuro.

"Apoyaré [a mis hijos] y estaré con ellos en lo que quieran hacer, como todo padre que desea lo mejor para sus hijos, siempre tratando de guiarlos por el camino correcto" ozuna

Tus hijos te han visto en algún concierto en vivo, ¿qué te dicen?

Sí, muchas veces, son mis fans #1.

¿Qué enseñanzas de te dejó el 2020 y lo que llevamos del 2021?

Que cuidarnos y pasar tiempo en familia debe ser siempre prioridad.

Ozuna Digital Cover - DO NOT REUSE Credit: Alexander Reggie Vazquez/@reggielavision

¿Cuáles son tus planes profesionales para este año?

Vengo con más música nueva, sigo incursionando en otros negocios, como el mercado de NFT, y otros proyectos que más adelante daremos a conocer.

Te arrepientes de algo, ¿de qué sería?

No puedo decir que me arrepiento de algo, pues todas las experiencias que he pasado en mi vida, buenas y malas, me prepararon para con mucho esfuerzo hacer mis sueños realidad.

¿Por qué crees que Ozuna ha conquistado a millones de personas?