¡Orlando Bloom y Katy Perry ya saben el sexo de su bebé! La parejita ha compartido ilusionada qué les trae la cigüeña con una divertidísima y entrañable foto del papá en redes sociales. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Por fin! En medio de tan mala noticia, Orlando Bloom y Katy Perry nos han hecho cómplices de su mayor alegría en estos momentos. La pareja ha compartido en sus redes sociales qué viene en camino para iluminar sus vidas. “¡Es una niña!”, ha comunicado la cantante con una imagen del feliz papá con la cara manchada de crema de torta color rosa. ¡Nada menos que dos mujeres en casa! Así, de lo más original, igual que cuando anunciaron el embarazo, nos dejaron saber el sexo de su bebé. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un dato importante en la publicación de la intérprete de “Firework” es que en la parte de la localización geográfica que tienen los posts de Instagram ha puesto: ‘Las chicas gobiernan el mundo’. Feliz de que su bebé sea una nena y haga la diferencia, como ella con su música, la futura mamá no ha podido evitar mostrar su entusiasmo. Tanto ella, de 35 años, como su prometido, de 43, dieron a conocer la buena nueva a comienzos del mes de marzo a través del estreno del nuevo single y video de la artista, “Never worn white”, donde además de dejarse ver vestida de novia mostraba su incipiente pancita. ¡Muchísimas felicidades a la pareja por esta maravillosa noticia! Advertisement

