¡Qué oso! ¡Omar Chaparro desvela sin querer el sexo del bebé de Adrián Uribe! El mejor amigo del futuro papá borró su mensaje de felicitación cuando se dio cuenta de su metedura de pata... ¡Pero ya era demasiado tarde! Hasta cuando se equivocan, este par mata de risa a sus fans. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay una pareja de cómicos que la gente ame, esos son Omar Chaparro y Adrián Uribe. Mejores amigos, cómplices de travesuras y actores que arrasan en los teatros de México y Estados Unidos cada vez que se presentan juntos. Pues ambos protagonizaron hoy uno de los momentos más simpáticos en redes, con una metedura de pata genuina del simpático de Omar, que desveló sin querer el sexo del bebé en camino, después de que su compañero Adrián soltara el bombazo de la exclusiva de que pronto será papá por segunda vez, esta vez junto a su novia, la guapa modelo brasileña Thuany Martins, casi veinte años menor que él. “Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! Mi amor, ¡gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo!”, dijo un feliz Uribe. La modelo compartió la misma foto en sus redes y escribió bajo ella, detallando que estaba de 18 semanas: “Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, ¡gracias por hacerme la mujer más feliz ! Soy afortunada por tenerte en mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos 3! Te esperamos con todo nuestro amor ! Mis dos regalos más grandes…” terminó refiriéndose al bebé y a Adrián. Image zoom Instagram Adrián Uribe Las celebridades no tardaron en reaccionar. Bárbara de Regil, Yahir, Eugenio Derbez, Grettell Valdez y un sinfín de artistas y colegas les felicitaron por la buena nueva. Pero llegó el momento en el que el amigo del alma de Adrián también le envió su felicitación: “Puras bendiciones Thuany, gracias por venir a cambiarle la vida a mi amigo, sin duda se merecen tanto mutuamente, esperamos con ansia a esa nena”, dijo Omar Chaparro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al darse cuenta del “oso”, los fans se encargaron de perpetuar la inocente indiscreción de Omar, quien borró el post aunque fue demasiado tarde porque los medios ya se habían hecho eco de la noticia. No dudamos que la amistad entre estos dos hombres es inquebrantable y a pesar de haberle arruinado su gender reveal party, como aseguraron muchos fans muertos de risa con las cosas que les suceden, Adrián y Omar seguirán tan unidos como siempre. Eso sí, nos esperamos la venganza de Adrián y sin duda será a lo grande y de lo más divertida. ¿Están listos?

