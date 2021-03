"Hace un año me tocó festejar a mi hija a través de un vidrio”: ¡Odalys y Pato Borghetti celebran a Gia por todo lo alto! La niña de la encantadora pareja cumplió ayer cinco añitos y este año sí, a diferencia del año pasado, tuvo una fiesta en toda regla. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace ahora justo un año que la famosa conductora Odalys Ramírez y su pareja, el actor argentino Patricio Borghetti, revelaron al mundo que ellos también habían sucumbido al coronavirus al principio de la pandemia, el pasado mes de marzo, cuando en muchos países comenzó la entonces inaudita cuarentena alrededor del mundo. Por aquel entonces, a lo difícil de la incertidumbre de ambos ante la tan desconocida enfermedad, se sumaba que no podían atender ni pasar tiempo con sus dos hijitos pequeños, Gia y Rocco, y Santino, el primogénito de Borghetti con Grettell Valdez, por miedo a contagiarles. Por eso, al cumplir la pequeña Gia cinco años, este año la pareja no se ha puesto límites a la hora de celebrar a la niña de sus ojos y han montado una fiesta por todo lo alto con el tema de Superwoman. Odalys Pato Image zoom Credit: IG Odalys SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hoy tocó la celebración a la festejada de la semana .Chiquito, con protocolos , con los que tenían que estar", escribió la feliz mamá. "Hace un año me tocó festejar a mi hija a través de un vidrio . Hoy le doy gracias a Dios por estar a su lado , sana y con energía . Disfruté cada una de sus carcajadas", confesó. Rodeada de una suculenta y festiva mesa de dulces, la pequeña posó feliz frente a dos grandes tortas de cumpleaños, rodeada por sus papás y hermanos. Odalys Patricio Borghetti hijos Image zoom Credit: IG Odalys Algunas celebridades pasaron por el muro de Odalys para felicitar a la mujercita de la casa. La actriz Elizabeth Alvarez escribió: "Felicidades Gia, estás hermosa. Muchas bendiciones para la cumpleañera". Cynthia Urias, Tania Rincón, Vielva Valenzuela y algunos más quisieron dejar constancia también de sus felicitaciones. ¡Feliz cumpleaños, Gia!

