¡Nuevas fotos de Archie! El pequeño príncipe que derrite las redes No falla nunca: foto nueva del príncipe Archie en las redes, nuevo delirio universal. Y es que no nos cansamos de ver fotos del pequeño, tan escasamente compartidas. Quizá sea por eso por lo que el mundo celebra cada pequeña aparición de este futuro rompecorazones. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si Meghan Markle y el príncipe Harry despiertan pasiones alrededor del mundo, su pequeño Archie ¡ni digamos! Nos da mucho gusto saludar el nuevo año haciéndonos eco de las últimas fotos del principito que sus papás, los duques de Sussex, nos comparten en sus redes. Image zoom ¿La última? Esta preciosa instantánea de un enamorado papá que mira como un tesoro a su hijito que está a punto de cumplir ocho meses. La foto pertenece al video de la cuenta de instagram de Sussex Royal en el que la mediática pareja echa la vista atrás para recordar sus mejores momentos del año que terminó. Extrañamos ver a Meghan Markle en esta tierna foto familiar. ¿Sería ella quien tomó esta espontánea sonrisa del príncipe Harry con su bebé? Image zoom Bajo el video titulado “Recordando el 2019…” al son de la música de Coldplay y su alegre Clocks, esta es la cariñosa felicitación que compartieron con sus seguidores los duques de Sussex: “¡Les deseamos a todos un nuevo año muy feliz y les agradecemos por su constante apoyo! Nos encantó conocer a tantos de Vds. alrededor del mundo y estamos deseando conocer a muchos más durante el próximo. Deseamos que el 2020 traiga salud y felicidad a cada uno de Vds.”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Por el ambiente de la foto, parece ser la más reciente del príncipe Archie al intuirse que fue tomada en Canadá. La pareja se encuentra de vacaciones en la Isla de Vancouver, donde está disfrutando de un merecido descanso después de un 2019 que no resultó nada fácil para ellos. Durante estos días, también nos derritieron con esta foto de su hijo en la tarjeta de Navidad que compartió su fundación The Queen´s Commonwealth Trust. Image zoom Pese a los muy comentados problemas de esta pequeña y encantadora familia, tanto por el acoso mediático como por sus desencuentros con el resto de la familia real, el divertido video de Año Nuevo que te recomendamos ver desde aquí, incluye instantáneas en las que aparece toda la familia real, incluso una foto en la que aparecen solas Meghan Markle y Kate Middleton, en la que las cuñadas se ven muy felices y sonrientes. Un detalle con un significado muy reconciliador que tuvieron en cuenta en la edición del video.

Image zoom Y terminamos con una anécdota… ¿Qué celebridad americana quedó en el corte final de los momentos más emocionantes del año para los duques de Sussex? La reina del pop, Beyonce.

