¡James Rodríguez posa así de feliz con su bebé y su madre en esta enternecedora fotografía! El futbolista James Rodríguez está feliz con su bebé Samuel al que hemos podido conocer un poquito más gracias a esta entrañable foto entre padre, hijo y abuela. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de presentarnos a su pequeño hace unos días en sus redes sociales, James Rodríguez ha vuelto posar con él en una entrañable foto junto a una de las mujeres de su vida, ¡su madre! Era precisamente la orgullosa abuela, María del Pilar, quien publicaba esta tierna imagen de su nieto Samuel y su hijo en la casa que tiene el futbolista en Medellín. El retrato es tan bonito que hasta la ex de James, Daniela Ospina, le dio un like. Un gesto que deja claro que a pesar de todo sigue habiendo respeto y cariño entre la expareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Yo disfrazada de qué? De lo que más me gusta y mi mejor versión de mamá y abuela. Salomé y Samuel, el amor perfecto existe y son los nietos, salió el sol", escribió la progenitora de James orgullosa. Una imagen y unas palabras a las que el deportista respondió con un corazón. De quien no hemos visto rastro alguno ha sido de Shannon de Lima. Aunque hace unos días un medio confirmó que ella era la madre del bebé, la modelo sigue sin pronunciarse al respecto. Mientras la incógnita se resuelve nosotros estamos encantados de ver esta hermosa estampa del bebé junto a su papi y su abuelita, ¡ah! y su mascota. ¡Felicidades familia! Advertisement

