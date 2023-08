Nueva foto de la hija de Yailin, acude a su primer evento social Cattleya nació hace unos meses y ahora asistirá a un acontecimiento público en compañía de su mamá Yailin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Cattleya, la primogénita de Yailin, llegó al mundo en marzo de 2023; desde entonces, la pequeña ha estado por completo al cuidado de su madre, quien asegura Anuel AA, el padre de la pequeña, no se ha hecho cargo y por ello quiere quitarle su apellido; lo cual, ya hizo en Instagram, donde lleva el apellido Guillermo por la famosa. Pese a todo, la nena ahora recibe el cariño de Tekashi 6ix9ine, quien es la nueva pareja sentimental de la influencer. De hecho, el cantante ha dado la cara por su novia ante su colega y también se ha mostrado como cuida de la nena y el cariño que le tiene. Ahora, la chiquilla acude a un evento social y es su madre la que dio a conocer esa información. Así, la intérprete de "Narcisista" dio a conocer dos imágenes donde se ve a su primogénita con un atuendo blanco con detalles de diversos colores pasteles y uñas sandalias rosas. En una, está en los sus brazos el rapero. "Lista para mi fiesta mamá", se puede leer en la instantánea que publicó en Yailin en una de sus historias de Instagram. Yailin Credit: Instagram/ Yailin SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe destacar que el rostro de la pequeña, como ya es habitual, está cubierto de emoticones, uno con dos ojos de corazones y otro con ojos llorosos. No se dan mayores detalles de cuál será el lugar a donde acudirá Cattleya, pero se puede apreciar en las imágenes que está preparada para divertirse. Yailin Por su parte, el romance entre los colaboradores Yailin y Tekashi sigue viento en popa; incluso, viven juntos y gustan de mostrar momentos cotidianos como pareja. Ahora, como toda una familia van a disfrutar de una fiesta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nueva foto de la hija de Yailin, acude a su primer evento social

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.