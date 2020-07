Novia de Nacho muestra su figura recuperada y vientre plano apenas unos días después de haber dado a luz Melany Mille ha compartido una imagen donde además de verse feliz y radiante por la llegada de su bebita a su vida, luce en plena forma. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A comienzos del mes de julio se daba a conocer el nacimiento de Mya, la hija de Melany Mille y el cantante venezolano Nacho. Era la feliz mamá quien a través de una serie de felicitaciones confirmaba la buena noticia. Por ahora prefieren no mostrar la carita para proteger la identidad de la bebé, lo harán cuando lo consideren apropiado y oportuno, tal y como expresó la modelo en su perfil de Instagram. De lo que sí nos ha dado un aperitivo es de su estado físico tras dar a luz y, a juzgar por la imagen que ha colgado en sus historias para promover una marca, se ve casi al cien por cien y muy recuperada. Image zoom Melany Mille Melany Mille/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO La feliz mamá también mostró su rostro que emana, además de belleza, mucha paz y dicha por el dulce momento que está viviendo como mujer junto a su pareja. Image zoom Melany Mille Melany Mille/IG Ambos se encuentran en su país natal, Venezuela, donde viven alejados de los dimes y diretes que se han dicho últimamente sobre ellos. El artista incluso llegó a cerrar temporalmente sus redes para evitar seguir recibiendo tantas críticas y faltas de respeto contra su persona. Nacho se ha vuelto a enamorar y comienza una nueva etapa en su vida en la que ha visto cumplido el sueño de convertirse en papá, esta vez de una nena. ¡Felicidades a ambos!

