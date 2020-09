Novia de Nacho Mendoza rompe el silencio para defender su negativa a mostrar a su hija en redes La conductora venezolana Melany Mille arremetió contra los haters que han llegado hasta a cuestionar la salud física de la pequeña Mya porque sus padres no la han mostrado en las redes. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A casi tres meses del nacimiento de su hija, la novia del cantante Nacho Mendoza rompió el silencio para defender su firme decisión de no mostrar a la pequeña Mya Michelle ante el público. La conductora venezolana Melany Mille aprovechó una siesta de su bebé para responder a quienes critican su físico y su negativa a exponer a su hija a las cámaras. “Que por qué me maquillo, que por qué me peino, que en qué momento hago todo eso, que tengo diez nanas, que por qué me hice 10 mil operaciones si igual quedé horrible y espantosa. Ahora yo le pregunto, ¿eso es problema suyo? Esa cara es suya, ese pelo es suyo? Esa hija tampoco es suya y como no es suya, no la tengo que mostrar”, dijo tajante en un video colgado en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom JC Olivera/Getty Images for BMI; Instagram/@millemelany La presentadora instó a sus haters a utilizar las redes sociales para hacer algo positivo más allá de esconderse detrás de un teclado para opinar negativamente sobre la vida de los demás y reiteró que por el momento no dará marcha atrás. “Es una decisión tomada que yo no voy a mostrar a mi bebé en las redes sociales o por lo menos no por ahora o no por muy buen tiempo”, dijo. “Yo no voy a alimentar el morbo de la crítica, del juicio que se ha desarrollado más en este tiempo de redes sociales. No lo voy a alimentar, no me da la gana alimentarlo”. Melany defendió su derecho a la privacidad a pesar de ser figura pública y cuestionó el respeto y la decencia del público, al mismo tiempo que envió un mensaje a quienes la han señalado como la tercera en discordia en el matrimonio de Nacho y su exmujer, Inger Devera. “Muchas mujeres sobre todo van a decir: ¿Y qué sabe ella de respeto y de decencia después de lo que hizo? Pero yo no voy a tocar ese punto”, expresó tajante. “Lo único que le digo a todo el mundo es que tengo mi conciencia supertranquila, nunca he dejado de dormir bien, nunca, porque en este momento no duermo mucho, pero duermo feliz de estar con mi bebé. Y si les estoy diciendo todo esto es para reiterarles que no voy a subir fotos de Mya en las redes sociales y voy a seguir usando mis redes en pro de la gente, a ayudar a tanta gente que cada día son más los mensajes que recibo de personas que necesitan todo tipo de ayudas”. Image zoom Nacho Ben Gabbe/Getty Images Por su parte, el cantante también ha expresado que no mostrará más a sus hijos en las redes sociales y desde su divorcio se ha mantenido al margen de las especulaciones sobre su relación con la conductora. A finales de octubre del año pasado, Nacho anunció que se separaba de su esposa y madre de tres de sus ahora cinco hijos, asegurando que no había un tercero en discordia. Meses después, empezaron las especulaciones sobre su nueva relación con Melany, que se confirmó a tan solo semanas del nacimiento de su bebé el pasado julio.

