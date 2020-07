"Esta no es mi bebé". Novia de Nacho denuncia fotos y cuentas falsas de su recién nacida Melany Mille pone un alto al acoso en redes contra su persona y ahora también hacia su bebita Mya, fruto de su amor con el cantante Nacho. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Acaba de convertirse en mamá de Mya y todo es alegría. Sin embargo, este momento tan especial está teniendo situaciones complejas que Melany Mille ha denunciado en redes sociales por su gravedad. La modelo y pareja de Nacho ha compartido la existencia de cuentas en redes y fotos falsas de su recién nacida. Nada de lo publicado es real y así lo ha querido expresar. "Estas son solo unas de las muchas cuentas falsas que ya hay de una niña que apenas acaba de nacer", ha escrito dolida junto a las pruebas que demuestran ese hecho. Con apenas días en este mundo, ya se han publicado imágenes inventadas de la pequeña, fruto de su amor con el cantante venezolano, y que niega rotundamente que sea ella. "Esta no es mi bebé", aclaró junto a la imagen. Image zoom Melany Mille/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La venezolana, una mujer solidaria y de fe que dedica gran parte de su vida a ayudar a los más necesitados como se puede apreciar en su perfil de Instagram, dice basta a este acoso tanto a ella como a su hija. "Ojalá pronto cese la persecución de cuentas como estas y entiendan y respeten la privacidad de una mujer que acaba de dar a luz", escribió en su historia. Image zoom Melany Mille IG/Melany Mille Además, la bella mamá ha presumido su derecho a no enseñar a su pequeña hasta que ella lo crea oportuno. Es el momento de disfrutarla en su más absoluta intimidad y respetar su privacidad. "Solo Dios me guiará de cuándo será el tiempo para exponer a mi bebecita en un medio tan contaminado. Aprovechen las redes y ocio en ayudar a tantas personas que necesitan", concluyó al final de su mensaje.

